Kovid-19 vaka yoğunluğu artan Kocaeli'de "aşı ve tedbir" çağrısı

KOCAELİ (AA) - Yeni tip koronavirüs vaka yoğunluğu artan Kocaeli'de vatandaşlara aşı olmaları ve tedbirlere uymaları çağrısında bulunuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün açıklanan ve 1-7 Ocak'ta illere göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı Kocaeli'de 511,65 olarak kayıtlara geçti.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, vatandaşların salgın konusunda daha duyarlı ve dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Vaka sayılarında artışın devam ettiğine işaret eden Yavuz, "Ancak bu artış, hastanede bir yoğunluk oluşturmadı. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle maske ve aşı konusunda uyarılarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan beklentimiz; maske kullanımına özen göstermeleri. Eksik doz aşısı olanlara da süratle aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadele denetimleri sürüyor

Öte yandan, kentte salgınla mücadele kapsamında denetimler devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele çalışmaları kapsamında 10-16 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, zorunlu karantina yasağını ihlal eden 8 kişiye idari işlem uygulandı.

Salgınla mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce denetlenen 17 bin 12 iş yerinden 2'sine idari işlem yapıldı.

Emniyet ve jandarma birimlerince yapılan denetimlerde 44 bin 182 araç kontrol edilirken, 57 bin 108 kişi sorgulandı.

Vatandaşların, "112", "155", "156" ve diğer kurumlar ile oluşturulan iletişim hatları üzerinden ulaştırdığı 59 talep yerine getirildi.

Vefa Sosyal Destek gruplarınca da 4 bin 887 kişinin talebi karşılandı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 8 bin 950 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildi.