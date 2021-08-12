Kovid-19 vaka sayısının arttığı Ardahan'da ekiplerin sıkı denetimi sürüyor
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Kovid-19 vaka sayısının arttığı Ardahan'da ekiplerin sıkı denetimi sürüyor

Kovid-19 vaka sayısının arttığı Ardahan'da ekiplerin sıkı denetimi sürüyor
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı Ardahan'da, polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin denetimlerİ devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı Ardahan'da, polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin denetimlerİ devam ediyor.

Sağlık ekipleri, güvenlik güçleri ve görevlilerle Kongre Caddesi ile Perşembe Pazarı bölgesindeki denetimlere katılan Vali Hüseyin Öner, esnaf ve vatandaşları sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyararak aşının önemini anlattı. Vali Öner, vatandaşlardan aşıyı ihmal etmemelerini istedi.

Son günlerde kentte vaka sayılarında artış gözlendiğini ifade eden Öner, "Ardahan olarak artık normal hayata dönmek istiyoruz. Çocuklarımız okula gitsin istiyoruz. Bu da ancak herkesin üzerine düşeni yapmasıyla mümkün. Bu nedenle biz de denetim yapıyoruz. Aşı olalım, maskemizi takalım. Bizler sizlere güveniyoruz, hep birlikte bu salgından kurtulalım." diye konuştu.

Vali Öner, denetimde karşılaştığı gençleri aşı olmaları yönünde ikna ederek sağlık ekiplerine yönlendirdi.

Denetimlerde polis ekipleri de tedbirler konusunda vatandaşları anonslarla uyardı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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