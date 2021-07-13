Kovid-19 vaka sayısının artmaya devam ettiği İspanya'da yeni önlemler alınıyor
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Kovid-19 vaka sayısının artmaya devam ettiği İspanya'da yeni önlemler alınıyor

Kovid-19 vaka sayısının artmaya devam ettiği İspanya'da yeni önlemler alınıyor
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları artmaya devam ederken yeni önlemler alınıyor.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları artmaya devam ederken yeni önlemler alınıyor.

Valencia yönetimi, çoğunlukla Kovid-19 aşısı olmamış genç nüfus arasında yayılan Delta varyantını kontrol altına almak için yerel saatle 01.00 ile 06.00 arasında gece sokağa çıkma yasağı uygulama kararı aldı.

Söz konusu karar; turistik Benicassim, Gandia ve Valencia'nın da aralarında bulunduğu yüksek riskli 32 şehri kapsayacak.

İspanya'nın Katalonya bölgesinde de vaka artışları nedeniyle tedbirler sıkılaştırılıyor.

Geçen hafta bar ve gece kulüplerini kapatma kararı alan Katalonya özerk yönetimi, önlemlerin sıkılaştırılacağını duyurdu. Bölgede restoranlar yerel saatle 00.30'da kapanacak ve özel buluşmalarda kişi sayısı en fazla 10 ile sınırlandırılacak.

İspanya'da geçen hafta 5 gün içinde 34 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkede son 14 günde tespit edilen Kovid-19 enfeksiyonu oranı, önceki haftaların neredeyse 3 katına çıkarken şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ocak ayında aşı kampanyasını başlatan İspanya'da 40 yaş üstü nüfusun yüzde 90'ına tek doz aşı uygulandı. İkinci doz aşıyı olan 40 yaş üstü vatandaşların oranı ise yüzde 75 olarak kayda geçti.

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 4 milyona yaklaştığı ve 80 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da, uzmanlar gelecek günlerde vaka sayılarında artışın süreceğini tahmin ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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