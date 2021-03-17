Kovid-19 vaka sayısında artış yaşanan Kilis'te 1040 personelin katılımıyla denetim yapıldı
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Kovid-19 vaka sayısında artış yaşanan Kilis'te 1040 personelin katılımıyla denetim yapıldı

17.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:56
Kovid-19 vaka sayısında artış yaşanan Kilis'te 1040 personelin katılımıyla denetim yapıldı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Kilis'te denetimler sıklaştırıldı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Kilis'te denetimler sıklaştırıldı.

Son bir haftada 100 bin kişide görülen vaka sayısı 163,17'den 255,62'ye yükselen kentte, Vali Recep Soytürk koordinesinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında tedbirler arttırılarak 1040 personelin katılımıyla denetim yapıldı.

Tedbirler kapsamında, kentin işlek caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında polisler, sürücülere ve vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları uyarısında bulundu.

Emniyet, zabıta ve ilgili kurum personelleri, şehir içinde vatandaşların kalabalık bulunduğu alanları, iş yerlerini ve toplu ulaşım araçlarını denetledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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