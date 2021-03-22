Kovid-19 vaka sayısında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında yoğunluk gözlendi
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Kovid-19 vaka sayısında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında yoğunluk gözlendi

22.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:32
Kovid-19 vaka sayısında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında yoğunluk gözlendi

Kovid-19 vaka sayısının geçen hafta yüz bin kişide 111,41'e yükseldiği İzmir'de, işlek caddelerdeki hareketlilik dikkati çekti.

Kovid-19 vaka sayısının geçen hafta yüz bin kişide 111,41'e yükseldiği İzmir'de, işlek caddelerdeki hareketlilik dikkati çekti.

Haftanın ilk gününde İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı, Konak Meydanı, Kıbrıs Şehitler Caddesi ile sahil bandında yoğunluk gözlendi.

Maske kuralına genel olarak uyduğu görülen vatandaşların, yoğunluk nedeniyle sosyal mesafeyi zaman zaman ihlal ettikleri görüldü.

Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştiren polis ekipleri, sosyal mesafe konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İzmir'de her yüz bin kişide görülen vaka sayısı, 78,57'den geçen hafta 111,41'e yükselmiş, Vali Yavuz Selim Köşger, kritik eşiğin aşıldığını belirterek vatandaşları maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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