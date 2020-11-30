Kovid-19 vaka sayısında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında yoğunluk gözlendi
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Kovid-19 vaka sayısında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında yoğunluk gözlendi

30.11.2020 17:09 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:44

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarının kalabalık olduğu görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarının kalabalık olduğu görüldü.

Kentte Konak Meydanı, Kemeraltı Çarşısı ve Kordonboyu gibi bölgelerde insan yoğunluğu gözlendi.

Vatandaşların büyük çoğunluğunun maske kuralına uyduğu görülürken sosyal mesafe kuralı ise yoğunluk nedeniyle zaman zaman ihlal edildi.

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Güneşli havanın etkisiyle özellikle öğleden sonra sahil bandı ve parklarda kalabalığın artması nedeniyle polis ekipleri, tedbirlere yönelik denetim ve uyarılarda bulundu.

HES kodu eşleştirme kuyruğu

Öte yandan kent içi toplu ulaşımda kullanılan İzmirim Kart'ın HES kodu ile eşleştirilmesi işleminde son gün olması nedeniyle ESHOT başvuru noktalarında zaman zaman kuyruklar oluştu.

İnternet üzerinden de yapılabilen eşleştirme işleminde kart sorunu yaşayan veya interneti olmayan vatandaşların yaptığı başvurular sırasında sosyal mesafenin ihlal edildiği görüldü.

Kovid-19 vaka sayısında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında yoğunluk gözlendi
Kovid-19 vaka sayısında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında yoğunluk gözlendi
Kovid-19 vaka sayısında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında yoğunluk gözlendi
Kovid-19 vaka sayısında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında yoğunluk gözlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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