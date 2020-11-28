Son dakika haberi: Karşıyaka'da yoğunluk gözlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Karşıyaka'da yoğunluk gözlendi

28.11.2020 15:45 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:29

Son dakika haberler: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında kalabalıklar dikkati çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında kalabalıklar dikkati çekti.

İzmirlilerin büyük çoğunluğunun maske kuralına uyduğu görüldü. Kentin bazı noktalarında, sosyal mesafe kuralı yoğunluk nedeniyle zaman zaman ihlal edildi.

Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde öğle saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Vaka sayısının patladığı kentte hastanelerin otoparkları yoğun bakıma dönüştürülüyor
Vaka sayısının patladığı kentte hastanelerin otoparkları yoğun bakıma dönüştürülüyor

Tarihi Kemaraltı Çarşısı ve parklarda da kalabalık gözlendi. Bazı İzmirliler sıcak havayı fırsat bilerek sahilde balık tutmayı ve yürüyüşü tercih etti.

"Karşıyaka Çarşı" olarak da bilinen Kemalpaşa Caddesi'nde bugün de yoğunlukta azalma olmadı. Burada kalabalığın görüntüsünü çeken gazetecilere, yapılan haberler nedeniyle dükkanların kapatılacağını öne süren bir grup tepki gösterdi.

Son dakika haberi: Karşıyaka'da yoğunluk gözlendi
Son dakika haberi: Karşıyaka'da yoğunluk gözlendi
Son dakika haberi: Karşıyaka'da yoğunluk gözlendi
Son dakika haberi: Karşıyaka'da yoğunluk gözlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

İlgili Haberler

Son dakika haberi... Kovid-19 vaka sayısında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında yoğunluk gözlendi
Son dakika haberi... Kovid-19 vaka sayısında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında yoğunluk gözlendi
Son dakika haberi: NEW JERSEY - Koronavirüse rağmen 'Kara Cuma' yoğunluğu
Son dakika haberi: NEW JERSEY - Koronavirüse rağmen "Kara Cuma" yoğunluğu
Son dakika haberleri: Zincirlikuyu metrobüs durağında yoğunluk
Son dakika haberleri: Zincirlikuyu metrobüs durağında yoğunluk
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cevdet Yılmaz Mustafa Şentop Fahrettin Koca Alaattin Çakıcı Selahattin Demirtaş
Magazin Teoman Enes Batur Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Orhun Ene Mert Günok Okan Buruk Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ölü İran Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Karşıyaka'da yoğunluk gözlendi - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 16:29:19. #1.15#
title