Kovid-19 vaka sayısı en çok düşen illerden Erzurum'un Valisi Memiş'ten "aşı olun" çağrısı Açıklaması

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının en çok düştüğü illerden olmasına rağmen vatandaşlardan salgın kurallarına uymasını ve aşı olmasını istedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının en çok düştüğü illerden olmasına rağmen vatandaşlardan salgın kurallarına uymasını ve aşı olmasını istedi.

Memiş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 100 bin kişide vaka sayıları en çok düşen iller arasında olan Erzurum'daki vaka sayılarının düşüşüne ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Vaka sayılarındaki düşüşün vatandaşların başarısı olduğunu dile getirerek, Erzurumlulara teşekkür eden Memiş, "Bizim tedbirlerimiz aynı tedbirler. Herkes bu delta varyantından ve yeni bir dalgadan bahsediyor. Onun için bütün düğünlerimizde, cenazelerimizde ve toplu olacak yerlerde vatandaşlarımız ne olur maske, mesafe ve hijyene dikkat etsin. Bu virüs halen çok tehlikeli." dedi.

Vali Memiş, Erzurum'da vaka sayılarındaki düşüşe işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aşılama oranında birinci doz aşı açısından il merkezinde halen yüzde 51'deyiz, bunu yüzde 70'e çıkarmamız lazım. Bazı ilçelerimizde bu oran yüzde 75, bazı ilçelerimizde ise düşük. Hem birinci hem de ikinci dozda yüzde 70 aşılama oranına çıkmamız lazım. İşin önemli özelliklerinden bir tanesi, bu virüs insanların neredeyse yüzde 20'lik bir kesimine karşı hiçbir tesir etmiyor. Benim makam şoförüm Kovid-19 oldu ama hiçbir şey hissetmedi. Şimdi ona sorsanız diyecek ki böyle bir virüs yok ama bir de bana sorun. Beni öyle bir ağır tuttu ki yapıştırdı, 15 gün hastanede kaldım. Şimdi o kardeşimiz şanslı grupta ama ben şanslı grupta değildim. O yüzden insanlarımız dikkatli olsun. Her bünyede farklı etki ediyor. Çok ölümcül ve tehlikeli bir virüs. Virüsün etki etmediği insanlar şanslı insanlar olabilir ama onların da aşılanması lazım."

Memiş, Erzurum'da yüksek olan aşılama oranının önemine vurgu yaparak, sözlerini şöyle tamamladı:

"PCR testi pozitif olan bir kişinin kendisinde bir şey yok ama halen bana bulaştırabiliyor, aşısını olsa pozitif olmayacak, hastalığa yakalanmayacak ve başkasına da bulaştırmayacak. Toplumsal bağışıklığımızı korumak zorundayız. Onun için artık pandemiden ziyade aşılanmayı konuşmamız lazım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf