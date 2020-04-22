Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 600 bini aştı
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Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Fransa, İtalya, Güncel, Haber

Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 600 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 600 bini geçti.

22.04.2020 20:42 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:42
Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 600 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 600 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 603 bin 987'ye ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 828 bin 641 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 208 bin 389 ile İspanya, 187 bin 327 ile İtalya, 158 bin 50 ile Fransa, 149 bin 44 ile Almanya, 133 bin 495 ile İngiltere, 98 bin 674 ile Türkiye ve 85 bin 996 ile İran izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 778 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Rusya (57 bin 999), Brezilya (43 bin 592), Belçika (41 bin 889), Kanada (39 bin 967), Hollanda (34 bin 842), İsviçre (28 bin 268), Portekiz (21 bin 982), Hindistan (20 bin 471), Peru (17 bin 837), İrlanda (16 bin 40), İsveç (16 bin 4), Avusturya (14 bin 925), İsrail (14 bin 326), Suudi Arabistan (12 bin 772), Japonya (11 bin 512), Şili (11 bin 296), Ekvador (10 bin 850), Güney Kore (10 bin 694), Polonya (10 bin 169), Singapur (10 bin 141) ve Pakistan (10 bin 76)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 181 bin 356 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 712 bin 254 kişi iyileşti. Halen tedavi gören 1 milyon 710 bin 377 aktif enfekte kişi bulunuyor.

Kaynak: AA

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