Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 300 bini aştı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 300 bini aştı - Haberler
Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Fransa, İtalya, Güncel

Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 300 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 300 bini geçti.

18.04.2020 20:56 | Son Güncelleme: 18.04.2020 20:56
Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 300 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 300 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 306 bin 16'ya ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 711 bin 197 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 191 bin 726 vakayla İspanya, 175 bin 925 ile İtalya, 147 bin 969 ile Fransa, 142 bin 751 ile Almanya ve 114 bin 217 ile İngiltere izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 719 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Türkiye (82 bin 329), İran (80 bin 868), Belçika (37 bin 183), Rusya (36 bin 793), Brezilya (35 bin 25), Kanada (32 bin 412), Hollanda (31 bin 589), İsviçre (27 bin 404), Portekiz (19 bin 685), Hindistan (14 bin 792), İrlanda (14 bin 758), Avusturya (14 bin 671), İsveç (13 bin 822), Peru (13 bin 489), İsrail (13 bin 107) ve Güney Kore (10 bin 653)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 210 civarında ülke ve bölgeye yayıldı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 158 bin 28 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 588 bin 631 kişi iyileşti. Halen tedavi gören 1 milyon 559 bin 357 aktif enfekte vaka bulunuyor.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Haberler
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor Haberler
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
Gülben Ergen'den Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz! Haberler
Gülben Ergen'den Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Haberler
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Türk bayraklı arabayla sokağa çıkıp polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı
Türk bayraklı arabayla sokağa çıkıp polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı
Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz
Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim
Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı
Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı
Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada
Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Kadıköy Belediyesi'nin moral bandosuna Kaymakamlık izin vermedi
Kadıköy Belediyesi'nin moral bandosuna Kaymakamlık izin vermedi
İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi
İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi
Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti
Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü
Sağlık çalışanları için 'Bize yük oldular' diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi
Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi
Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı
Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı
Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü 'Şeytana uydum' dedi
Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü "Şeytana uydum" dedi
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk
Evinin bahçesinde oynayan 3 yaşındaki Bayram Emir, jandarmayı görünce eve kaçtı
Evinin bahçesinde oynayan 3 yaşındaki Bayram Emir, jandarmayı görünce eve kaçtı
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti
Galatasaray'ın eski hocası Prandelli'den olay sözler: 2. oldum, beni kovdular
Galatasaray'ın eski hocası Prandelli'den olay sözler: 2. oldum, beni kovdular
Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı
Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor
Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Lütfü Türkkan Muhammet Emin Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Harun Tan Serdar Ortaç Cengiz Kurtoğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Rüştü Reçber Ergin Ataman Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan Antalya Lenfoma Futbolcu
Şu an buradasınız: Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 300 bini aştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 21:18:31. #1.15#
title