Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 300 bini aştı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 300 bini geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 300 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 306 bin 16'ya ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 711 bin 197 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 191 bin 726 vakayla İspanya, 175 bin 925 ile İtalya, 147 bin 969 ile Fransa, 142 bin 751 ile Almanya ve 114 bin 217 ile İngiltere izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 719 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Türkiye (82 bin 329), İran (80 bin 868), Belçika (37 bin 183), Rusya (36 bin 793), Brezilya (35 bin 25), Kanada (32 bin 412), Hollanda (31 bin 589), İsviçre (27 bin 404), Portekiz (19 bin 685), Hindistan (14 bin 792), İrlanda (14 bin 758), Avusturya (14 bin 671), İsveç (13 bin 822), Peru (13 bin 489), İsrail (13 bin 107) ve Güney Kore (10 bin 653)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 210 civarında ülke ve bölgeye yayıldı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 158 bin 28 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 588 bin 631 kişi iyileşti. Halen tedavi gören 1 milyon 559 bin 357 aktif enfekte vaka bulunuyor.

Kaynak: AA