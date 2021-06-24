Kovid-19 vaka sayısı artan Kütahya'da vatandaşlara aşı çağrısı
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Kovid-19 vaka sayısı artan Kütahya'da vatandaşlara aşı çağrısı

Kovid-19 vaka sayısı artan Kütahya'da vatandaşlara aşı çağrısı
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Sağlık

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 12-18 Haziran haftalık verilerine göre 100 bin kişide görülen vaka sayısı en fazla il olan Kütahya'da, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, aşının önemini vurguladı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 12-18 Haziran haftalık verilerine göre 100 bin kişide görülen vaka sayısı en fazla il olan Kütahya'da, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, aşının önemini vurguladı.

Erşan, İl Sağlık Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki hafta 100 bin kişide 88 olan vaka sayısının son haftada 116'ya yükseldiğini söyledi.

Vaka sayısının son haftaya kadar düşme eğiliminde olmasına rağmen yüzde 30 artışla karşılaştıklarını belirten Erşan, "Son iki hafta iklim açısından Kütahya soğuk günler yaşadı. Bu nedenle insanların kısıtlamaların da kaldırılmasıyla kapalı alanlarda geçirdiği süre uzadı. Sosyal hareketlilikle risk de artmış oldu." dedi.

Erşan, vakaları analiz ettiklerinde muhtemel bulaş nedenlerinin dış ortamlardaki sosyal hareketlilikten kaynaklandığını aktardı.

Bunun yanı sıra yüzde 30 civarında aile içi bulaş olduğunu dile getiren Erşan, "Özellikle komşu ve akraba ziyaretleri, Kütahya'ya has kültürel uygulamalar arasında olan gezek geleneği de vakaların bir kısmına sebep olmaktadır. Kütahya için risk devam etmekte. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması. Kapalı mekanlara gitmek zorunda değilsek gitmeyelim." diye konuştu.

Erşan, Kütahya'nın aşılama oranları bakımından iller arasında 27'nci sırada olduğuna dikkati çekti.

İl genelinde 244 bini birinci, 123 bini ikinci doz olmak üzere 367 bin doz aşı uygulandığı bilgisini veren Erşan, sırası gelen vatandaşlara aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Kovid-19 vaka sayısı artan Kütahya'da vatandaşlara aşı çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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