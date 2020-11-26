Son dakika haberi... Şanlıurfa, Kilis ve Malatya'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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Son dakika haberi... Şanlıurfa, Kilis ve Malatya'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi

26.11.2020 14:25 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:58

Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa, Kilis ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Şanlıurfa, Kilis ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Şanlıurfa'da, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, alışveriş merkezleri ve vatandaşların kalabalık bulunduğu diğer alanlarda maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Toplu taşıma araçlarını durduran İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüslerde yolcu kapasite sınırlaması, HES kodu uygulaması, maske takma zorunluluğu, gerekli hijyen tedbirlerinin alınıp alınmadığını kontrol etti.

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Semt pazarları için de tedbirler alınırken, pazar yerlerinde alınması gereken tedbirler ve uygulanacak kurallardan sorumlu yöneticiler belirlendi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de denetim gerçekleştiren ekiplere gönderdiği mesajında, kural ihlali yapanlara yaptırım uygulamakta tereddüt edilmemesini istedi.

Salgınla mücadelede son derece hassas ve kırılgan bir noktada olunduğunu aktaran Erin, maske başta olmak üzere tedbirlere uyulması konusunda tavizsiz davranılması gerektiğini vurguladı.

Kilis

Kilis'te de Kovid-19 denetimleri arttırıldı.

Tedbirler kapsamında, kentin işlek caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında polisler, sürücülere ve vatandaşlara maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları ve sigara içmemeleri uyarısında bulundu.

Sigara içilmesinin yasak olduğu alanları ve iş yerlerini denetleyen ekipler, vatandaşları salgına karşı duyarlı olmaları ve kurallara uymaları için uyardı.

Malatya

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki semt pazarlarında Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.

Ekipler, esnaf ve vatandaşlardan sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına riayet etmelerini istedi.

Son dakika haberi... Şanlıurfa, Kilis ve Malatya'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Son dakika haberi... Şanlıurfa, Kilis ve Malatya'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Son dakika haberi... Şanlıurfa, Kilis ve Malatya'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Son dakika haberi... Şanlıurfa, Kilis ve Malatya'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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