Kovid-19 vaka sayısı 64 bini geçen Belçika, yeni normalleşme aşamasını erteliyor
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Kovid-19 vaka sayısı 64 bini geçen Belçika, yeni normalleşme aşamasını erteliyor

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 164 artarak 64 bin 258'e yükseldi.

Kovid-19 vaka sayısı 64 bini geçen Belçika, yeni normalleşme aşamasını erteliyor
22.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:05

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 164 artarak 64 bin 258'e yükseldi.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 9 bin 805'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, Belçika'da Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 164 artarak 64 bin 258'e yükseldiği belirtildi.

Vaka sayıları artıyor

Son 1 haftada günlük vaka sayısının ortalama 184'e yükseldiğine işaret edilen açıklamada, vaka sayısında son 7 günde yüzde 89'luk artış gözlemlendiği vurgulandı.

Hastaneye kaldırılan kişi sayısının da 5 arttığı ifade edilen açıklamada, halihazırda hastanede bulunan hasta sayısının 4 bin 800'ü geçtiği kaydedildi.

Normalleşme sürecine erteleme

Sağlık ve Göç Politikaları Bakanı Maggie de Block, artan vaka sayıları ışığında normalleşme sürecinde 5'inci aşamaya şu anda geçilmeyeceğini, ilave kısıtlamaların gündemde olduğunu söyledi.

Uzmanlar, vaka sayısında artışın devam etmesi halinde tüm ülke genelinden ziyade, bölgesel tecrit ve kısıtlama politikalarına başvurulabileceğine işaret ediyor.

Belçika Güvenlik Konseyinin yarın toplanarak artan vakalar ışığında alınacak olası tedbirler hakkında açıklama yapması bekleniyor.

Belediye başkanlarına özel yetki

Öte yandan, Belçika Ulusal Güvenlik Konseyinin belediye başkanlarına Kovid-19'la mücadele kapsamında özel yetkilere yeşil ışık yakması bekleniyor.

Vaka artışı durumunda belediye başkanlarına bölgesel tecrit için karar alma yetkisi verilmesi tartışılıyor.

Askeri eğitim kampına karantina

Yerel basında yer alan haberler, Belçika'daki Kraliyet Askeri Okulunun yaz eğitim kampında 3 kişide Kovid-19 tespit edilmesinin ardından 300 kişinin karantinaya alındığını duyurdu.

Tüm katılımcıların teste tabi tutulacağı, karantina sürecinin sonuçlara göre belirleneceği ifade edildi.

Belçika'da normalleşme süreci

Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, 1 Temmuz'da normalleşme sürecinin 4'üncü aşamasına geçildi.

Buna göre market alışverişlerinin tek kişi olarak 30 dakikada yapılması sınırlaması kalkarken, bir kişi aynı hafta içinde en fazla 15 kişiyle görüşebiliyor.

Kafe ve restoranlarda sosyal mesafenin korunması koşuluyla 15 kişi bir araya gelebilirken, toplu taşımada, hastanelerde ve süpermarketlerde maske takma şartı devam ediyor.

Dini hizmetler, törenler, düğünler ve cenazeler 200 kişiyle yapılabiliyor. Amatör, profesyonel spor faaliyeti ve müsabakaları kapalı alanda 200, açık alanda 400 izleyiciyle gerçekleştirilebiliyor.

Kaynak: AA

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