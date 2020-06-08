Kovid-19 vaka sayısı 59 bini aşan Belçika, normalleşmede 3'üncü aşamaya geçti
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Kovid-19 vaka sayısı 59 bini aşan Belçika, normalleşmede 3'üncü aşamaya geçti

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 122 artarak 59 bin 348'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 9 bin 606'ya yükseldi.

Kovid-19 vaka sayısı 59 bini aşan Belçika, normalleşmede 3'üncü aşamaya geçti
08.06.2020 12:35 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:35

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 122 artarak 59 bin 348'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 9 bin 606'ya yükseldi.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 23 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 24 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 5 artarak 116'ya yükseldiği belirtildi.

Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 122 artarak 59 bin 348'e çıktığı kaydedilen açıklamada, 11 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 606'ya yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 50'si huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

Protestolar sağlık uyarılarını beraberinde getirdi

Başkent Brüksel'in yanı sıra birçok şehirde ABD'de polis şiddetiyle yaşamını yitiren siyahi George Floyd için düzenlenen protestonun ardından, Belçikalı uzmanlar Kovid-19'un yayılma hızının artabileceğine ilişkin uyarı yaptı.

Virologlar, katılımcı sayısı düşük protestolara izin verilebileceğine ancak 10 bin kişinin toplanmasının yayılma hızını artırabileceğine ve vaka sayısında ciddi artışa yol açabileceğine dikkati çekti.

Normalleşmede üçüncü aşamaya geçiliyor

Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, bugün normalleşme sürecinin 3. aşamasına geçiliyor.

Bu süreçte bir sonraki karara kadar ülkede uzaktan çalışma esas olmaya devam edecek.

Bugünden itibaren oteller, kafe, restoran ve barlar 1,5 metre mesafenin korunması koşuluyla ve masa başına en fazla 10 kişi düşecek şekilde tekrar açılıyor. Kafe, restoran ve barlar saat 01.00'e kadar açık kalabilecek.

Amatör, profesyonel spor faaliyet ve müsabakaları tekrar başlarken, 1 Temmuz'dan sonra belirli kurallara uyulması kaydıyla seyircilere de izin verilecek.

Spor salonları da tekrar açılırken, havuz ve spa merkezleri 1 Temmuz'a kadar kapalı kalacak.

Dini hizmet ve törenler de 100 kişiyi geçmeyecek şekilde başladı, kişi sayısı 1 Temmuz'da 200'e çıkarılacak.

Belçika içinde günübirlik ya da daha uzun seyahatler mümkün olurken, Avrupa Birliği (AB) içinde sınır ötesi seyahat 15 Haziran'dan sonra başlayacak.

Parti mekanları, 1 Temmuz'dan itibaren 50 kişiyi kabul edebiliyor ancak gece kulüpleri ve kumarhaneler ağustos sonuna kadar kapalı kalacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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