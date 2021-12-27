Kovid-19 vaka sayısı 3 büyükşehirde azaldı - Haberler
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Kovid-19 vaka sayısı 3 büyükşehirde azaldı

Kovid-19 vaka sayısı 3 büyükşehirde azaldı
AA / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığının 11-17 Aralık'ta 100 bin kişide görülen haftalık verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,1, İzmir'de 67,97 oldu.

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanlığının 11-17 Aralık'ta 100 bin kişide görülen haftalık verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,1, İzmir'de 67,97 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, bir önceki hafta İstanbul'da 245,7 olan vaka sayısı 244,15'e, Ankara'da 158,76 olan vaka sayısı 144,1'e, İzmir'de ise 68,47'den 67,97'ye düştü.

Koca, 11-17 Aralık'ta vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilin Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu ve Erzincan olduğunu bildirdi.

İllere göre 11-17 Aralık'ta her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Çanakkale (456,84), (Kırklareli 445,63), Ordu (386,26), Eskişehir (358,79), Tekirdağ (351,32), Bilecik (331,94), Trabzon (326,15), Edirne (306,8), Osmaniye (294,04), Giresun (278,57), Mersin (276,07), Adana (263,87), Balıkesir (257,92), Kocaeli (256,6), Rize (254,1) Tokat (253,4), Sinop (253,16), Bolu (252,54), Samsun (249,91), İstanbul (244,15), Artvin (241,89), Yalova (231,12), Denizli (223,65), Hatay (223,4), Isparta (205,99), Burdur (204,8), Amasya (202,69), Çorum (198,82), Zonguldak (190,97), Sakarya (185,39), Kastamonu (181,47), Bursa (180,15), Düzce (173,88), Karabük (167,07), Manisa (158,35), Tunceli (154,6), Ankara (144,1), Kütahya (143,23), Bartın (135,19), Gümüşhane (127,03), Kırşehir (117,68), Nevşehir (112,8), Çankırı (104,97), Uşak (101,78), Erzincan (100,24), Niğde (86,72), Kırıkkale (78,94), Yozgat (69,67), İzmir (67,97), Antalya (66,55), Karaman (63,55), Afyon (63,1), Kahramanmaraş (61,55), Aydın (59,07), Konya (59,02), Muğla (58,16), Sivas (53,78), Kayseri (53,04), Aksaray (51,3), Kilis (48,32), Iğdır (45,7), Ardahan (40,56), Elazığ (39,97), Adıyaman (29,25), Gaziantep (26,13), Erzurum (23,47), Diyarbakır (21,36), Bingöl (20,23), Kars (19,65), Siirt (18,43), Malatya (16,13), Şanlıurfa (13,76), Bayburt (13,43), Batman (12,74), Mardin (10,18), Bitlis (8,55), Ağrı (7,47), Şırnak (6,69), Muş (6,08), Hakkari (2,5), Van (2,44)."

Sağlık Bakanlığının 11-17 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97...

Sağlık Bakanlığının 11-17 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97...

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AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri

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