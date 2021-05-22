Kovid-19 vaka sayılarının düştüğü Ardahan'da tedbirler sıkı denetleniyor
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Kovid-19 vaka sayılarının düştüğü Ardahan'da tedbirler sıkı denetleniyor

Kovid-19 vaka sayılarının düştüğü Ardahan'da tedbirler sıkı denetleniyor
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetlendi.

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetlendi.

Vali Hüseyin Öner başkanlığındaki görevliler, vaka sayılarında düşüş yaşanan kentin Milli Egemenlik Parkı ve Kongre Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi.

Vatandaşların tedbirlere uyduğu gözlenen denetimlerde, esnafa hijyen uyarısı yapıldı.

Vali Öner, denetimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge insanının sağlığı için hafta sonu denetimlerin sıkılaştırıldığını söyledi.

Denetimde vatandaşların tedbirlere uyduğunu gözlemlediklerini ifade eden Öner, şöyle konuştu:

"Bu denetim ve tedbirlerin iyi sonucunu alıyoruz ve bu bizi mutlu kılıyor. Bir önceki hafta en fazla vaka düşüşü olan ilk 10 il arasındaydık. Bunu daha da ileri bir noktaya taşıyacağız. Gayemiz ve amacımız vatandaşımızın biran önce bu salgından kurtulmasıdır. Tüm bu çalışmalar bunun için yapılıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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