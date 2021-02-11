Kovid-19 vaka sayılarının düşmeye devam ettiği İsrail'de yüz yüze eğitim aşamalı olarak başladı

Bir aydan fazla süren karantina ile aşılama sayesinde günlük yeni tip koronavirüs( Kovid-19) vakalarında düşüşün sürdüğü İsrail'de ilkokul 1-4 sınıfları arasındaki öğrenciler için okullarda yüz yüze eğitime yeniden başlandı.

Bir aydan fazla süren karantina ile aşılama sayesinde günlük yeni tip koronavirüs( Kovid-19) vakalarında düşüşün sürdüğü İsrail'de ilkokul 1-4 sınıfları arasındaki öğrenciler için okullarda yüz yüze eğitime yeniden başlandı.

Sağlık ve Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında, Kovid-19 vaka sayılarının düşük olduğu ve aşılanan kişi sayısının fazla olduğu bölgelerdeki ilkokullar yeniden açıldı.

Bu kapsamda ilkokul 1-4 sınıfları arasındaki öğrenciler, bu sabah yeniden okullarında ders başı yaptı.

Son bir ayın en düşük vaka sayısı

Öte yandan ülkede son 3 günde günlük yeni vaka sayıları ve pozitif çıkan testlerin oranında yaşanan düşüş dikkati çekiyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 teşhisi konulan 32 hastanın daha yaşamını yitirdiği ve 5 bin 265 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Yapılan 76 binden fazla testten yüzde 7,5'inin pozitif çıktığı ve bunun son 4 hafta içindeki en düşük oran olduğu ifade edildi.

Son verilerle birlikte 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 265'e, vaka sayısının da 709 bin 729'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 1001'inin durumunun ağır olduğu, 636 bin 189 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Nüfusun yüzde 25'ine aşının ikinci dozu uygulandı

Öte yandan İsrail'de Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede bugüne kadar halkın yaklaşık yüzde 40'ına aşının ilk dozu, yüzde 25,25'ine ise ikinci dozu yapıldı.

İsrail yönetimi, vakalardaki artış nedeniyle 27 Aralık 2020'den başlayarak 7 Şubat'a kadar ülke genelinde karantina uygulamasına gitmişti.

Ülkede 8 Ocak'tan itibaren okullarda yüz yüze eğitime ara verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci