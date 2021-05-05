Kovid-19 vaka sayılarının azalmaya başladığı Samsun'da denetimler tavizsiz sürdürülecek
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Kovid-19 vaka sayılarının azalmaya başladığı Samsun'da denetimler tavizsiz sürdürülecek

Kovid-19 vaka sayılarının azalmaya başladığı Samsun'da denetimler tavizsiz sürdürülecek
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da 24-30 Nisan haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarında 267,54 ile azalış yaşanırken denetimlerin personel sayıları da artırılmak suretiyle 7/24 esasına göre tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği bildirildi.

Samsun'da 24-30 Nisan haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarında 267,54 ile azalış yaşanırken denetimlerin personel sayıları da artırılmak suretiyle 7/24 esasına göre tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği bildirildi.

Valiliğin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan ve vaka sayılarında ciddi bir düşüşü beraberinde getiren tam kapanma tedbirlerinin sonuçlarının kalıcı hale gelmesi ve salgının hayatın üzerindeki etkisinin en aza indirilmesi amacıyla denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Denetimlerin 5 Mayıs Çarşamba gününden itibaren çok daha yoğun bir şekilde devam edeceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehirlerarası yollardaki seyahat izin belgesi kontrolü ile sokağa çıkma kısıtlaması bulunmayan kişi ve işyerlerine yönelik denetimler, personel sayıları da artırılmak suretiyle 7/24 esasına göre tavizsiz bir şekilde sürdürülecektir. Unutulmamalıdır ki denetimlerin amacı vatandaşlarımıza idari yaptırım uygulamak değil, salgının bir an önce sona ermesi ve toplum sağlığını korumak için tedbir ve kuralların uygulanmasını tesis etmektir. Lütfen, herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmamak adına tedbir ve kurallara titizlikle riayet edelim, muafiyetlerin suistimali olarak değerlendirilebilecek davranışlardan uzak duralım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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