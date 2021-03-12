Kovid-19 vaka sayılarının arttığı Trakya'da denetimler sürüyor

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da denetimler sürüyor.

Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde bulunan Edirne ile "yüksek riskli" illerden Kırklareli ve Tekirdağ'da ekipler, iş yerlerini denetledi, vatandaşları HES kodu, maske, mesafe ve hijyen konularında uyardı.

Edirne'de ekipler alışveriş merkezleri ve iş yerlerinde salgın tedbirlerini denetledi, esnafa kurallara riayet etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Öte yandan kentin merkezindeki Saraçlar, Çilingiler ve Balıkpazarı caddelerine girişlerde HES kodu uygulaması devam ediyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentteki alışveriş merkezleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve caddelerde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri ile marketlerde HES kodu uygulamasını kontrol etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde maske ve mesafe denetiminde bulunan ekipler tedbirler konusunda bilgilendirme yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise kent girişlerinde HES kodu sorgulamalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da da ekipler caddelerde ve işletmelerde denetimlerini sürdürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri tedbirlerle ilgili esnaf ve vatandaşlara bilgilendirmede bulunuyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise sahil şeridi ve kentin işlek noktalarında uygulama gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran