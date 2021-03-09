Kovid-19 vaka sayılarının arttığı Trakya'da denetimler sıklaştırıldı

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da berberler, kuaförler, güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar ve masaj salonları denetlendi.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da berberler, kuaförler, güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar ve masaj salonları denetlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haftalık vaka artışında en yüksek 5 il arasında gösterdiği Edirne'de ekipler, iş yerlerini denetlerken, vatandaşları HES kodu, maske, mesafe, hijyen konularında uyardı.

Kırklareli

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Sağlık Bakanlığının açıkladığı haftalık vaka sayılarında artış gösteren kentte denetimleri sıklaştırdı.

Ekipler, kentteki tüm iş yerlerini denetleyerek uyarılarda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise kent girişlerinde HES kodu sorgulamalarını sürdürüyor.

Berber Tolga Fıçıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakaların artmasıyla müşteri sayısının da düştüğünü belirtti.

İşletmelerinde her türlü tedbiri aldıklarını anlatan Fıçıcıoğlu, herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Kentteki bir güzellik merkezinin müdürü Yağmur Yalçın ise denetimlerin artırılmasını önemsediklerini bildirdi.

HES kodu sorgulaması yapmadan hiçbir müşterilerini işletmelerine almadıklarını dile getiren Yalçın, "14 altın kurala uyuyoruz ve oturma mesafelerine dikkat ediyoruz." dedi.

Restoran sahibi Hakan Akar da "Denetimlerden çok memnunuz. İnşallah herkes denetimlere saygı gösterir." diye konuştu.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da ekipler, salgın tedbirleri kapsamında berber, kuaförler ve güzellik merkezlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerlerinde kurallara uyulup uyulmadığını kontrol ederek, işletme sahiplerini tedbirler konusunda bilgilendiriyor.

Kentte güzellik salonu işleten Yasemin Şahin, işletme sahibi olarak kurallara titizlikle uyduklarını belirterek, "Bence bu denetimler çok faydalı oluyor. Herkesin salgın tedbirlerine uymasıyla salgının biteceğine inanıyoruz. İnşallah normal günlerimize döneriz." dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil şeridinde ve kentin işlek noktalarında vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran