Kovid-19 vaka sayılarının arttığı Ardahan'da denetimler yoğunlaştı - Haberler
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Kovid-19 vaka sayılarının arttığı Ardahan'da denetimler yoğunlaştı

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Kovid-19 vaka sayılarının arttığı Ardahan'da denetimler yoğunlaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı Ardahan'da, polis, jandarma ve sağlık ekiplerince denetimlere ağırlık verildi.

ARDAHAN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı Ardahan'da, polis, jandarma ve sağlık ekiplerince denetimlere ağırlık verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü personelinin yanı sıra polis ve jandarma ekiplerince Kaptanpaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlere katılan Ardahan Vali Yardımcısı Haluk Koç, esnaf ve vatandaşlara sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Son günlerde kentte vaka sayılarının arttığına dikkati çeken Koç, salgınla mücadelede aşının çok önemli olduğunu belirterek vatandaşlardan aşı olmayı ihmal etmemelerini istedi.

Vaka sayılarının artmasıyla denetimlerin sıklaştırıldığı kentte polis ekipleri de tedbirler konusunda vatandaşları ekip araçlarından yapılan anonslarla uyardı.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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