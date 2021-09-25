Kovid-19 vaka sayıları artan Kırıkkale'de Valilik vatandaşlara aşı uyarısında bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kovid-19 vaka sayıları artan Kırıkkale'de Valilik vatandaşlara aşı uyarısında bulundu

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kovid-19 vaka sayıları artan Kırıkkale'de Valilik vatandaşlara aşı uyarısında bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısında 11-17 Eylül'de en çok artan iller arasında yer alan Kırıkkale'de, vatandaşlara kurallara uyulması ve aşı olunması çağrısında bulunuldu.

KIRIKKALE (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısında 11-17 Eylül'de en çok artan iller arasında yer alan Kırıkkale'de, vatandaşlara kurallara uyulması ve aşı olunması çağrısında bulunuldu.

Kırıkkale Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, haftalık vaka sayılarında kentte çok ciddi bir artış yaşandığı aktarıldı.

Her 100 bin kişide görülen vaka sayısının 433,08'e çıktığı belirtilen açıklamada, "Kovid-19 birçok sevdiğimizi ve yakınımızı bizlerden ayırdı. Maalesef ayırmaya da devam ediyor. Tedbirleri uygulamada gevşeme gösterirsek, kaybeden yine biz oluruz. Sağlık hepimiz için. Lütfen, kendimizi ve çevremizi bu noktada koruyalım. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olalım, maskemizi kullanalım ve aşılarımızı mutlaka yaptıralım." ifadesine yer verildi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
Bakan Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

 Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

 Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya Valiliğini ziyaretinde konuştu Açıklaması

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya Valiliğini ziyaretinde konuştu Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika
Magazin Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Lionel Messi Ali Palabıyık Mario Balotelli
Tüm Haberler Fatih Terim Gazeteler Lionel Messi Şans Oyunları Yemek Tarifleri Derya Yanık Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kovid-19 vaka sayıları artan Kırıkkale'de Valilik vatandaşlara aşı uyarısında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 11:50:29. #1.11#