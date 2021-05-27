Kovid-19 vaka oranı düşen Osmaniye'de, Vali Yılmaz'dan vatandaşlara "tedbirleri gevşetmeyin" uyarısı
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Kovid-19 vaka oranı düşen Osmaniye'de, Vali Yılmaz'dan vatandaşlara "tedbirleri gevşetmeyin" uyarısı

Kovid-19 vaka oranı düşen Osmaniye'de, Vali Yılmaz'dan vatandaşlara 'tedbirleri gevşetmeyin' uyarısı
Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, her 100 bin kişide en az yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülen kentte, vatandaşlara tedbirleri gevşetmemeleri uyarısında bulundu.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, her 100 bin kişide en az yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülen kentte, vatandaşlara tedbirleri gevşetmemeleri uyarısında bulundu.

Yılmaz, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İskender Türkmen Caddesi'nde gerçekleştirilen denetime katıldı, esnaf ve vatandaşlara kurallara uydukları için teşekkür etti.

Denetimin ardından Vali Yılmaz, gazetecilere, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 25 Mayıs'ta, Osmaniye'yi her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen il olarak açıkladığını anımsattı.

Yılmaz, kentteki vaka sayısının 100 binde 15,68'e gerilediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak salgınla mücadele sürecek. Vaka sayısının 100 binde 15,68'e gerilemesi bizi çok mutlu etti. Bu başarı, bütün Osmaniyeli hemşerilerimindir. Bu başarıyı sağladık, devam ettirmek de bizim elimizde. İnanıyorum ki bu motivasyonla, hemşerilerimizle kararlı bir şekilde bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Osmaniyelileri gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ediyorum ama unutmamalıyız ki tedbirleri asla gevşetmememiz gerekiyor. Koronavirüs, ilimizde ve ülkemizde bitene kadar mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Bu mücadeleyi hep birlikte başarıyoruz, inşallah en iyi şekilde de sonuçlandıracağız. Buna yürekten inanıyorum."

Kovid-19 vaka oranı düşen Osmaniye'de, Vali Yılmaz'dan vatandaşlara 'tedbirleri gevşetmeyin' uyarısı
Kovid-19 vaka oranı düşen Osmaniye'de, Vali Yılmaz'dan vatandaşlara 'tedbirleri gevşetmeyin' uyarısı
Kovid-19 vaka oranı düşen Osmaniye'de, Vali Yılmaz'dan vatandaşlara 'tedbirleri gevşetmeyin' uyarısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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