Kovid-19 vaka artışlarında ilk sırada olan Kırklareli'nde denetimler sıklaştırıldı
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Kovid-19 vaka artışlarında ilk sırada olan Kırklareli'nde denetimler sıklaştırıldı

Kovid-19 vaka artışlarında ilk sırada olan Kırklareli'nde denetimler sıklaştırıldı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok arttığı illerden Kırklareli'nde, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında başlatılan "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok arttığı illerden Kırklareli'nde, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında başlatılan "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık tabloya göre, kentte vaka sayısı 518,33'ten 882,33'e yükselmişti.

Vaka artışı yüzde 70,22 oranında gerçekleşen kentte denetimler sıklaştırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaya kontrollerinin yanı sıra iş yerlerinde ve araçlarda da denetim yapıyor.

Ekipler Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı'nda araçları durdurarak tüm vatandaşlara HES kodu sorgulaması yaptı.

Kurallara uymayanlar hakkında hazırlanan tutanaklar, cezai işlem için Kırklareli Valiliğine gönderilecek.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de otoban gişelerindeki denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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