Kovid-19, Ürdün'de 26, Filistin'de 15, Yemen'de 4 can daha aldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 26, Filistin'de 15, Yemen'de 4 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 26, Filistin'de 15, Yemen'de 4 kişi daha yaşamını yitirdi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 26 kişinin vefat ettiği, 824 yeni vaka kaydedildiği, 3 bin 509 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 8 bin 897'ye, vaka sayısının 712 bin 901'e, iyileşenlerin sayısının ise 688 bin 519'a yükseldiği kaydedildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle 9'u Gazze'de, 6'sı Batı Şeria'da olmak üzere 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 512 kişinin virüse yakalandığını duyurdu.

Keyle, son verilerle birlikte, hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 540'a, virüse yakalananların 326 bin 479'a, iyileşenlerin sayısının ise 303 bin 801'e yükseldiğini dile getirdi.

Yemen

Yemen hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiği, 16 yeni vaka tespit edildiği, 81 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Son verilerle salgındaki can kaybının 1233'e, vaka sayısının da 6 bin 341'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 2 bin 875 olduğu ifade edildi.

Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerde ise Kovid-19 kaynaklı ne kadar vaka ve can kaybı olduğu bilinmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu