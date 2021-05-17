Kovid-19 Ürdün'de 17, Suudi Arabistan'da 12 can daha aldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 12, Ürdün'de 17 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 12, Ürdün'de 17 kişi daha yaşamını yitirdi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada salgında 17 kişinin vefat ettiği, 1104 yeni vaka kaydedildiği, 1530 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Ülkede, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 9 bin 276'ya, vaka sayısının 725 bin 258'e, iyileşenlerin sayısının da 704 bin 897'ye yükseldiği kaydedildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, salgında 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 886 yeni vaka tespit edildiğini, 1127 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Salgında toplam can kaybının 7 bin 174'e, vaka sayısının da 433 bin 980'e yükseldiği, 418 bin 914 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al