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"Kovid-19'un zihinsel fonksiyonları gerilettiğine yönelik veriler var"

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kovid-19 enfeksiyonunun olası etkilerinin tüm bireylerde olduğu gibi ileri yaş grubundakiler için de büyük önem taşıdığını vurgulayan Nöroloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üy. Emir Ruşen, Kovid-19'un Alzheimer üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Kovid-19 enfeksiyonunun olası etkilerinin tüm bireylerde olduğu gibi ileri yaş grubundakiler için de büyük önem taşıdığını vurgulayan Nöroloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üy. Emir Ruşen, Kovid-19'un Alzheimer üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Ruşen, "Kovid-19'un zihinsel fonksiyonları çok hızlı gerilettiğine yönelik veriler var" dedi.

ABD ve İngiltere de yapılan çalışmalarda özellikle Kovid geçiren demans hastaları üzerinde yapılan araştırmalar olduğunu söyleyen Altınbaş Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üy. Emir Ruşen, "Kovid 19 virüsü, havadan burun yoluyla akciğer ve beynin iç kısmına sirayet etmesiyle medyal temporal dediğimiz hafıza ile ilgili alana geçip normal insanlarda bile unutkanlık ve dikkat dağınıklığına neden oluyor. Demans hastalarının yatkınlıkları ise bu tip tutulumlara daha fazla oluyor ve mevcut olan tabloyu daha ağırlaştırıyor" diye konuştu.

VİRÜS ENFEKSİYONLARI KİŞİDE ZİHİNSEL YAVAŞLAMA ETKİSİ BIRAKIR

Kovid-19 enfeksiyonunun Alzheimer üzerindeki etkilerini değerlendiren Dr. Ruşen, "Kovid-19 sandığımız gibi kısa süren bir hastalık olmayabilir. Kişiler test sonuçları negatife döndükten sonra da hastalığın etkilerini yaşıyor olabilirler. Bununla ilgili net bir veri yok ama ilk gelen ve gözlemlediğimiz bilgiler enfeksiyonun bir anda yok olup geçen bir rahatsızlık olmadığına işaret ediyor. Bütün virüs enfeksiyonları kişide zihinsel yavaşlama etkisi bırakır. Bazı Alzheimer hastaları Covid-19 geçirdiler ve sonrasında rahatsızlıkları çok hızlı bir şekilde ilerledi. Bu salgının bunamaya yatkın insanlarda zihinsel fonksiyonları hızlı bir şekilde gerilettiğine yönelik veriler var" açıklamasında bulundu.

BEYİN HACİMLERİNİN KÜÇÜLMESİNE YOL AÇABİLİYOR

Kovid-19'un bazı hastalarda beyin hacimlerinin küçülmesine yol açtığının gözlemlendiğini belirten Dr. Emir Ruşen, "Bazı hastalarda Kovid-19 tedavisi görüp iyileştikten sonra zihinsel olarak uzun süre normal duruma dönemediklerini, taburcu olduktan sonra yakınlarını tanıyamadıklarını yani normal hayata oryantasyonda zorlandıklarını saptanmıştır. İleri yaştakiler, bunama rahatsızlığı olanlar, Alzheimer hastası ve altta farklı hastalıkları olan bireylerin risk altında olduklarını ve salgının riskli gruptaki bireyler için bu tarz etkileri olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

ALZHEİMER HASTALARINA BESLENME ÖNERİLERİ

B 6vitamini, B12 vitamini, kolin ve Folik asit içeren yumurtanın anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olarak bilişsel fonksiyonlar üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr.Emir Ruşen, Alzheimer hastalarının daha sağlıklı bir yaşam sürmesine destek olabilecek besinleri şöyle paylaştı:

Alzheimer tedavisinde 12 bitkisel destek; yeşilçay, köri, limon, yaban mersini, balık ve deniz ürünleri, avokado, badem, ıspanak, adaçayı, reyhan, havuç suyu, papaz eriği."

ALZHEİMER HASTALARI NE YEMEMELİ?

Alzheimer hastalarının tüketimden kaçınmaları gereken gıdalar bulunduğuna da dikkat çeken Dr. Emir Ruşen, "Hastalık ilerledikçe yemekleri değerlendirme yetisini kaybeder. Bu nedenle çok sıcak yemekleri vermekten kaçının. Kabız yapan yiyeceklerden uzak tutun. Bolca lifli beslenmesini sağlayın.60 yaş üzerindeki hastaların yüksek karbonhidratlı besinleri tüketmesi önerilmez. Daha çok sebze ve meyve ağırlıklı öğünler geçirmesi daha sağlıklı olur. Aşırı yağ, karbonhidrat ve tuz içeren besinler Alzheimer hastaları için tehlikelidir" uyarılarında bulundu.


Kovid-19'un zihinsel fonksiyonları gerilettiğine yönelik veriler var

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