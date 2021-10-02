Kovid-19'un yükünü çeken Erzurum Şehir Hastanesi artık tüm hastalara şifa oluyor - Haberler
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Kovid-19'un yükünü çeken Erzurum Şehir Hastanesi artık tüm hastalara şifa oluyor

AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel
Kovid-19'un yükünü çeken Erzurum Şehir Hastanesi artık tüm hastalara şifa oluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde nitelikli yatak kapasitesi ve güçlü altyapısıyla bir dönem sadece pandemi hastanesi olarak görev yapan Erzurum Şehir Hastanesi, artık tüm hastalara şifa oluyor.

ERZURUM (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde nitelikli yatak kapasitesi ve güçlü altyapısıyla bir dönem sadece pandemi hastanesi olarak görev yapan Erzurum Şehir Hastanesi, artık tüm hastalara şifa oluyor.

Erzurum'da yaklaşık 2 yıl önce fiziki altyapısı ve yüksek teknolojiyle donatılarak hasta kabulüne başlayan 400 bin metrekare alana kurulu 1500 yatak kapasiteli şehir hastanesi, yoğun bakım olarak da kullanılan nitelikli hasta odaları özelliği sayesinde Kovid-19'un pik yaptığı dönemlerde tüm birimleriyle pandemi hastanesi olarak önemli görev üstlendi.

Bu dönemde Kovid-19 hastalarına adeta "can simidi" olan şehir hastanesi, artık Kovid-19 hastalarının yanı sıra diğer hastalara da hizmet veriyor.

Halen bir bölümü Kovid-19 hastalarına ayrılan hastane, aşılama oranlarının artmasıyla bir süre önce dahili, cerrahi, üroloji, kadın doğum, çocuk sağlığı, kardiyoloji ve acil servis gibi birçok poliklinik kapısını yeniden vatandaşın hizmetine açtı.

Hastanede 1 milyon 250 bin hastaya hizmet verildi

Erzurum Şehir Hastanesi açıldığından günümüze kadar hem Kovid-19 hem de normal poliklinik hastası olmak üzere 1 milyon 250 binden fazla hastaya hizmet verdi.

Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, AA muhabirine, şehir hastanesinin Kovid-19 salgınının başlangıcından beri şehrin pandemi yükünün büyük bir bölümünü tek başına kaldırdığını söyledi.

Salgınla mücadelenin devam ettiğini belirten Tör, "Vatandaşlarımız özellikle hastane giriş alanlarına kurulan aşı noktalarında arkadaşlarımızın tavsiye ve önerileri üzerine zorlama olmadan aşılarını yaptırabiliyor. Hastanemizde daha önceden olduğu gibi Kovid-19 nedeniyle tam kapanma yaşanmadı, cerrahi, dahili, çocuk ve yan dallar, kadın doğum polikliniği ve doğum salonu ile ameliyathane hizmetleriyle halkımıza Kovid-19 dışındaki sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz." dedi.

Kovid-19 hastaları özel birimlerde tedavi görüyor

Tör, hastanede PCR testlerinin de aksamadan sürdüğünü ifade ederek, Kovid-19 hastalarının hem poliklinik hem yoğun bakım hem de acil servis gibi oluşturulan ayrı özel birimlerde tedavi gördüğünü anlattı.

Tüm bu hizmetlerin şehir hastanesinin fiziki imkanları ve güçlü altyapısının yanı sıra doktor, hemşire, güvenlik ve temizlik gibi tüm personelin özverili çalışmasıyla sağlandığını aktaran Tör, şunları kaydetti:

"Kovid-19 dışındaki poliklinik ve ameliyat hizmetlerimiz ayrı bloklarımızda ayrılmış şekilde devam ediyor. Çünkü Kovid-19'un bulaşıcı hastalık olduğunu biliyoruz. Pandemi bir öğrenme süreciydi, dünya da biz de vatandaşımızla hepimiz bir eğitimden geçtik. Salgının pik yaptığı dönemde kapanmalar yaşandı, ancak daha sonraki dalgalanmaların hiç birinde hastanemizde tam kapanmaya gitmedik, hizmetlerimize daraltarak devam ettik. Acil ameliyatlar, acil ve poliklinik hizmetlerimiz devam etti. Randevu siteminde talebe yönelik poliklinik sayılarında artırıma gittik."

Hastane hem bölgeye hem çevre ülkelere hizmet veriyor

Tör, bölgenin şifa kaynağı şehir hastanesinin bölge illerin yanı sıra komşu ülkelerden hastalara da hizmet verdiğini dile getirdi.

Vatandaşların hizmetten memnun kaldığını ifade eden Tör, "Yaklaşık 1,5 yıllık süreçte hem Kovid-19 hem de Kovid-19 dışındaki 1 milyon 250 binden fazla hastaya hizmet verdik. Polikliniklerimizin çoğu aktif. İnşallah salgının bitmesiyle ve hastanemiz bitişiğindeki Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinin kampüsümüze dahil edilmesiyle hizmetlerimiz aksamadan devam edecek." diye konuştu.

AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri
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