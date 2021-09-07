Kovid-19'un yeni varyantı "Mu" ABD'nin 49 eyaletine sıçradı
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Kovid-19'un yeni varyantı "Mu" ABD'nin 49 eyaletine sıçradı

Kovid-19'un yeni varyantı 'Mu' ABD'nin 49 eyaletine sıçradı
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edilen son varyantı Mu'nun sebep olduğu vakalar, ABD'nin 49 eyaletine yayıldı.

NEW Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edilen son varyantı Mu'nun sebep olduğu vakalar, ABD'nin 49 eyaletine yayıldı.

Daily News'in derlediği bilgilere göre, ocak ayında Kolombiya'da keşfedilen Kovid-19'un mu varyantı, Hawaii ve Alaska dahil ABD'nin 49 eyaletinde tespit edildi.

Nebraska, yeni varyantın henüz kaydedilmediği tek eyalet oldu.

Delta varyantından daha bulaşıcı ve aşılara direnme potansiyeline sahip olduğuna inanılan mu varyantının 384 vaka ile en çok California eyaletinde görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

30 Ağustos'ta Dünya Sağlık Örgütü, mu varyantının, diğer Kovid-19 varyantlarının hepsinden daha bulaşıcı olma özelliğinden dolayı takibe alınması gerektiğini açıklamıştı.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de sağlık yetkililerinin mu varyantı üzerinde "yakın bir inceleme" sürdürdüklerini söylemişti.

İşçi Bayramı Kovid-19 vakalarını olumsuz etkiledi

Johns Hopkins Üniversitesine göre, ABD'de dün kutlanan İşçi Bayramı'nı da içine alan son bir haftada, Kovid-19 vakalarının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 300'den fazla arttığı belirtildi.

Ülkenin çoğu eyaletinde Kovid-19 vakalarında artış devam ederken, son 4 haftada Kovid-19'a yakalananların sayısı 4 milyonun üzerine çıktı.

Geçen hafta, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Dr. Rochelle Walensky, aşısız Amerikalılara hafta sonuyla birleşen 3 günlük İşçi Bayramı tatili için seyahat etmemelerini tavsiye etmiş ve aşılanmış olanları da bu dönemde seyahat etmenin riskli olabileceği konusunda uyarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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Kovid-19'un yeni varyantı "Mu" ABD'nin 49 eyaletine sıçradı - Haberler
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