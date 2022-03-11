Kovid-19'un yeni varyantı Deltacron ABD ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldü - Haberler

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Kovid-19'un yeni varyantı Deltacron ABD ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldü

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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Kovid-19'un yeni varyantı Deltacron ABD ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldü

Kovid-19'un Delta ve Omicron genlerini içeren ve "Deltacron" adı verilen yeni varyantı ABD ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldü.

Kovid-19'un Delta ve Omicron genlerini içeren ve "Deltacron" adı verilen yeni varyantı ABD ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldü.

GB News'in haberine göre, araştırmacılar, Deltacron'a ilişkin araştırmaların sınırlı olduğunu, bu nedenle daha bulaşıcı veya ağır hastalığa neden olup olmadığını söylemek için erken olduğunu belirtti.

Fransa'daki IHU Mediterranee Enstitüsünden Philippe Colson, yeni varyanta yakalanan üç hasta tespit ettiklerini bildirdi.

Colson, yeni varyantın Omicron'un başak proteini ile Delta varyantının gövdesinin birleşimiyle oluştuğunu aktardı.

Genetik araştırma şirketi Helix tarafından hazırlanan bir rapora göre ise Amerika Birleşik Devletleri'nde birbirinden bağımsız iki Deltacron vakası belirlendi.

Ayrıca, diğer virüs araştırma ekiplerine göre, ocak ayından itibaren Avrupa'da 12 Deltacron vakası kaydedildi.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Araştırma, Omicron, Güncel, Haberler

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