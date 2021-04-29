Kovid-19'un üçüncü dalgasında Avro Bölgesi'nde aylık şirket kredileri ve para arzı azaldı

Avro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler ve en geniş tanımlı para arzı M3, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üçüncü dalgasının yaşandığı mart ayında azalış kaydetti.