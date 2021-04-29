Kovid-19'un üçüncü dalgasında Avro Bölgesi'nde aylık şirket kredileri ve para arzı azaldı
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Kovid-19'un üçüncü dalgasında Avro Bölgesi'nde aylık şirket kredileri ve para arzı azaldı

Kovid-19'un üçüncü dalgasında Avro Bölgesi'nde aylık şirket kredileri ve para arzı azaldı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Avro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler ve en geniş tanımlı para arzı M3, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üçüncü dalgasının yaşandığı mart ayında azalış kaydetti.

Avro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler ve en geniş tanımlı para arzı M3, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üçüncü dalgasının yaşandığı mart ayında azalış kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), mart ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı.

Buna göre, şubatta yıllık bazda yüzde 7 büyüyen şirket kredileri, martta yüzde 5,3 artış kaydetti. Tüketici kredileri ise şubatta yüzde 3 büyümesinin ardından martta 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 3,3 arttı.

Martta M3 para arzı, yıllık bazda yüzde 10,1 artışla analistlerin beklentisi olan yüzde 10,2'nin altında gerçekleşti. Şubatta M3 para arzı revize olarak yüzde 12,2 artış kaydetmişti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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