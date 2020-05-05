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Kovid-19'un Türkiye ve global elektrik pazarına etkileri seminerde ele alındı

Kovid-19'un Türkiye ve global elektrik pazarına etkileri seminerde ele alındı
05.05.2020 17:12 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:12

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası "normalleşme" sürecinde ortak aklı hayata geçirebilmek için ortaya konulacak senaryoların elektrik sektörü paydas¸larına perspektif ve ipuçları vereceğini belirtti.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası "normalleşme" sürecinde ortak aklı hayata geçirebilmek için ortaya konulacak senaryoların elektrik sektörü paydas¸larına perspektif ve ipuçları vereceğini belirtti.

Çeçen, ELDER, Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD) ve McKinsey Türkiye iş birliğiyle internet üzerinden düzenlenen "COVID-19'un Türkiye ve Global Elektrik Pazarına Etkileri ve 'Yeni Normal' için İlk Öngörüler" başlıklı seminerde, ekonomik anlamda derin etkilerin yas¸andıgˆı bir dönemden geçildiğini söyledi.

Serhat Çeçen, salgının toplumsal ve ekonomik etkilerinin üretim, iletim, dagˆıtım, ticaret ve perakende satıs¸tan olus¸an elektrik degˆer zincirinin tamamını etkilediğini ifade etti.

Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler neticesinde elektrik fiyatları ve yatırımlarındaki düs¸üs¸lerle tahakkuk ve tahsilat oranlarındaki azalıs¸ların sektör oyuncularının finansal sürdürülebilirliklerini etkilediğini dile getiren Çeçen, "Normalles¸me olarak tanımladıgˆımız Kovid-19 öncesi dünyaya dönüs¸, farklı senaryolara göre 2021'nin sonuna kadar uzamaktadır. Bu senaryoların yapımında sagˆlık ve ekonomi alanında iki farklı faktörün belirleyici oldugˆunu degˆerlendiriyorum. Bunlar kamu sagˆlıgˆı ve ekonomi politikaları önlemleridir." diye konuştu.

Çeçen, gelecek senaryolarının, özellikle belirsizligˆin yüksek oldugˆu dönemlerde sektör paydas¸larına perspektif ve ipuçları vereceğini vurgulayarak şunları ifade etti:

"Gelecek senaryoları, 'bilinen bilinmeyenler' olarak tanımlayabileceğimiz normalles¸me sürecine yönelik aksiyonlarımıza katkı sunacaktır. 'Bilinmeyen bilinmeyenler' olarak adlandırabilecegˆimiz paradigma degˆis¸iklikleri gelecegˆimizi s¸ekillendirecektir. Bugünden bakıldıgˆında sektörümüz açısından ikincil önemde görülebilecek dıs¸sal gelis¸meler olası etkileri itibarıyla degˆerlendirilmeyi hak ediyor. Bu durum, 'normalles¸me' olarak tanımladıgˆımız süreci 'yeni normal' olarak kodlamayı zorunlu hale getiriyor."

"Kovid-19 sonrası Türkiye yeni bir yatırım hikayesi yazabilir"

EÜD Başkanı Cem Aşık, enerji sektörü de dahil olmak üzere tüm dünyada iş hayatının salgın ortamından kötü etkilendiğini dile getirdi.

Aşık, çalışanların özverileri ve şirketlerin iş modellerini hızla değiştirerek ortama uyum sağlayabilmeleri sayesinde elektrik tedariğinin sorun yaşanmadan devam ettiğini belirterek, "Devletimiz de bu konuda hızlı düzenlemeler yaptı ve sistem ayakta kaldı." dedi.

Sistemde oluşan herhangi bir sorunun zincirleme olarak diğer paydaşlara da sirayet edebildiğini vurgulayan Aşık, şunları kaydetti:

"İhtiyaç duyulduğunda, sistemin aksamaması gözetilerek müdahale yapılmalı. Sektör temelde bazı sıkışan noktalara nakit enjeksiyonu, sabit maliyetlerin düşürülmesi ve yükümlülüklerin ertelenmesi gibi desteklerle bu günleri atlatacak. Diğer taraftan, yüzümüzü geleceğe dönersek, dünyadaki gelişmelere baktığımızda hükümetlerin merkez bankaları aracılığıyla pazarlara nakit pompaladığını görüyoruz. Bunun kaçınılmaz sonucu olarak dünyada bir nakit bolluğu oluşacak. Bu paraların bir kısmı farklı ülkelere kayacak. Bu noktada elimize yeni bir şans geçeceğini düşünüyorum. Kartlarını doğru oynar ve güvenilir piyasa yapısını da korursa Türkiye'nin yeniden bir yatırım hikayesi yazması mümkün."

Toplantıda, McKinsey tarafından hazırlanan ve salgının enerji sektörüne etkileriyle elektrik sektörü için Kovid-19 sonrası değerlendirmeleri içeren sunumlar yapıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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