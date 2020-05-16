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Kovid-19'un "tatil alışkanlıklarını" da değiştirmesi bekleniyor

Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği Başkanı Cem Karaca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile alternatif turizmin yıldızının parlayacağını öngördüklerini bildirdi.

Kovid-19'un
16.05.2020 11:06 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:06

Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği Başkanı Cem Karaca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile alternatif turizmin yıldızının parlayacağını öngördüklerini bildirdi.

Karaca, AA muhabirine, dünyada etkili olan pandemiye yönelik tedbirlerin bazı alışkanlıkları sonlandırırken, yenilerini hayata geçirdiğini söyledi.

Turizm sektörünün de bu değişen alışkanlıkları ve yeni edinilenleri göz önüne alarak sezon hazırlıklarını sürdürdüğüne değinen Karaca, yetkililerin aldığı tedbirlerin turizmde de eksiksiz uygulandığını, uygulanmaya da devam edeceğini dile getirdi.

Türkiye'nin salgınla başarılı bir mücadele sergilemesi, sağlık alt yapısının bu türden kriz ortamlarına hazırlıklı olduğunu göstermesinin turizm sezonuna olumlu yansıyacağını düşündüklerini vurgulayan Karaca, şöyle konuştu:

"Haziran ortası gibi iç turizmin hareketlenmesini, ağustos ayı başlarından itibaren de yabancı turistlerin gelmesini öngörüyoruz. Alınacak tedbirleri harfiyen uygulayarak bu yıl gelecek turist kitlesinde olumlu bir izlenim bırakmak da önem kazanacak. Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır. Turizmde sistemsel değişiklikler öngörüyoruz. Butik turizm anlayışının ön plana çıkıp, alternatif turizmin yıldızının parlayacağını öngörüyoruz. Daha az sayıda misafirin konakladığı butik oteller, açık alanı daha fazla olan işletmeler tercih sebebi olacaktır. Yüksek kapasiteli otellerde konaklayan turistlerin ise daha fazla otel dışına çıkacağını öngörüyoruz."

"Paket turların öne çıkacağını düşünüyoruz"

Uluslararası Helal Turizm Derneği Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan ise MÜSİAD ile yaptıkları, pandeminin iç turizme yansımalarını ele alan raporun da beklenti ve taleplerde kısmen değişimler yaşanacağını işaret ettiğini söyledi.

"Her şey dahil" gibi oturmuş bir sistemin kökten yok olmayacağını anlatan Turhan, ancak sistem içerisindeki uygulamalarda bir takım değişikliklerin beklentiler nedeniyle zaruri hale geleceğini ifade etti.

Türkiye'de bir tatil beldesinde tatil planlanıyorsa aylar öncesinde bunun ayarlamasının ve ödemesinin yapılabildiğini belirten Turhan, şunları kaydetti:

"Tatilci, tatil yapacağı yere gittiğinde de cebinden başka para çıkmayacağını bilerek, bunun rahatlığıyla hareket ediyor. Bu nedenle her şey dahil sisteminin tamamen ortadan kalkması kısa ve orta vadede öngördüğümüz bir şey değil. Öte yandan, koronavirüsün ardından yeni edinilen bazı alışkanlıklar ve çekinceler de mevcut. Bundan dolayı, yüksek kapasiteli otellerden çok, butik otellere olan ilginin artacağını ve paket turların öne çıkacağını düşünüyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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