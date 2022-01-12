SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının dünyada görülmeye başlamasıyla birlikte artan vaka sayılarını aşılamaylakontrol altında tutulabileceğini söyledi.

Valilikte düzenlenen Pandemi Genel Değerlendirme Toplantısı'nda, Kovid-19'un Samsun'daki seyri ile aşılama çalışmaları değerlendirildi.

Samsun olarak gerek sağlık altyapısının gücü, gerek sağlık çalışanlarının canları pahasına verdikleri mücadele, gerekse vatandaşların desteğiyle yaklaşık 2 yıldır devam eden koronavirüs salgınına karşı iyi bir sınav verdiklerini dile getiren Dağlı, "Vaka sayıları, zaman zaman yaşanan kısa süreli artışlara rağmen genel olarak kontrol altında tutuluyor. Omicron varyantının görülmeye başlamasıyla dünya genelinde olduğu gibi ülkemiz ve ilimizde de artmaya başlayan vaka sayıları, tedbirlere riayet edilmesi ve aşılama çalışmalarıyla kontrol altında tutulmaya devam edilecek." dedi.

Dağlı, Kovid-19'a karşı en büyük gücün aşı olduğunu bir kez daha hatırlatarak, "Vatandaşlarımız bir an önce tüm doz aşılarını tamamlamalıdır. Maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine de toplumsal bağışıklık tam olarak sağlanana ve salgın pandemik olmaktan çıkıp endemik bir hastalık haline gelinceye kadar titizlikle uyulmaya devam edilmesi gerekir." ifadesini kullandı.

AA / İlyas Gün - Son Dakika Haberleri

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