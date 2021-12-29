Kovid-19'un Omicron varyantı Bosna Hersek'e de sıçradı - Haberler
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Kovid-19'un Omicron varyantı Bosna Hersek'e de sıçradı

Kovid-19'un Omicron varyantı Bosna Hersek'e de sıçradı
AA / Ahmet Nurduhan - Haberler | Güncel

Hırvatistan, Slovenya ve Karadağ'ın ardından Bosna Hersek'te de ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandı.

Hırvatistan, Slovenya ve Karadağ'ın ardından Bosna Hersek'te de ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandı.

Bosna Hersek Federasyonu Sağlık Bakanı Yardımcısı Goran Çerkez, yapılan 100 testten 10'unda Kovid-19'un daha hızlı bulaştığı belirtilen Omicron varyantına rastlandığını açıkladı.

Çerkez, vatandaşları alınan tedbirler konusunda daha dikkatli olmaya çağırarak "Omicron varyantı 10 kat daha hızlı yayılmakta. Bunun için herkes üstüne düşeni yapmalı ve azami derecede dikkatli olmalıdır." dedi.

Balkanlar'da Kovid-19 Omicron varyantı ilk olarak Hırvatistan, ardından Slovenya ve Karadağ'da tespit edilmişti.

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AA / Ahmet Nurduhan - Son Dakika Haberleri

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