Kovid-19'un omicron varyantı Balkanlar'da yayılmaya devam ediyor
AA / Ahmet Nurduhan - Haberler | Güncel
Kovid-19'un omicron varyantı Balkanlar'da yayılmaya devam ediyor.
Kovid-19'un omicron varyantı Balkanlar'da yayılmaya devam ediyor.
Bölgede Hırvatistan ve Slovenya'nın ardından Karadağ'da da ilk kez Kovid-19 omicron varyantı vakaları tespit edildi.
Karadağ Sağlık Bakanlığı, 5 kişide Kovid-19'un daha hızlı bulaştığı belirtilen omicron varyantına rastlandığını açıkladı.
Balkanlar'da Kovid-19'un omicron varyantının görüldüğü 2. ülke olan Slovenya'da varyantın 51 kişide daha görüldüğü bildirildi.
Balkanlar'da Kovid-19 omicron varyantı ilk olarak Hırvatistan'da tespit edilmişti.
AA / Ahmet Nurduhan - Son Dakika Haberleri
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