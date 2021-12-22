Kovid-19'un omicron varyantı Balkanlar'da yayılmaya devam ediyor.

Bölgede Hırvatistan ve Slovenya'nın ardından Karadağ'da da ilk kez Kovid-19 omicron varyantı vakaları tespit edildi.

Karadağ Sağlık Bakanlığı, 5 kişide Kovid-19'un daha hızlı bulaştığı belirtilen omicron varyantına rastlandığını açıkladı.

Balkanlar'da Kovid-19'un omicron varyantının görüldüğü 2. ülke olan Slovenya'da varyantın 51 kişide daha görüldüğü bildirildi.

Balkanlar'da Kovid-19 omicron varyantı ilk olarak Hırvatistan'da tespit edilmişti.

AA / Ahmet Nurduhan - Son Dakika Haberleri

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