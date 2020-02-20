Kovid-19'un insan hücrelerine yayılmasını sağlayan proteinin yapısı çözüldü
Bilim insanları, yeni tip koronavirüsün insan hücrelerine tutunmasını ve yayılmasını sağlayan "çivi proteini" adı verilen enzimin yapısını çözmeyi başardı.
20.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:38
Bilim insanları, yeni tip koronavirüsün insan hücrelerine tutunmasını ve yayılmasını sağlayan "çivi proteini" adı verilen enzimin yapısını çözmeyi başardı. Çivi proteininin yapısının çözülmesinin koronavirüse karşı aşı geliştirme çabalarına hız kazandırması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com