Kovid-19'un İngiltere varyantı tespit edilenlerin izolasyon süresi sonunda PCR testi zorunluluğu olmayacak
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Kovid-19'un İngiltere varyantı tespit edilenlerin izolasyon süresi sonunda PCR testi zorunluluğu olmayacak

08.03.2021 17:31 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:36
Kovid-19'un İngiltere varyantı tespit edilenlerin izolasyon süresi sonunda PCR testi zorunluluğu olmayacak

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere varyantı tespit edilen kişilerin izolasyon süreleri, PCR testi yapılmadan sonlandırılacak.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere varyantı tespit edilen kişilerin izolasyon süreleri, PCR testi yapılmadan sonlandırılacak.

Sağlık Bakanlığınca Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda "Kovid-19 Rehberi - Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" konulu bölümünde bazı güncellemeler yapıldı.

Buna göre, Kovid-19'un İngiltere varyantı tespit edilenler için izolasyon süresinin tamamlanmasının ardından PCR testi yapılması zorunlu olmayacak. Bu kişilerin temaslılarının 10 günlük karantinaları da herhangi bir semptom yoksa bu sürenin tamamlanmasının ardından PCR testi yapılmadan sonlandırılacak.

Güney Afrika ve Brezilya varyantı tespit edilen kişiler ve temaslılarıyla ilgili karantina ve izolasyon önlemleri, daha önce rehberde belirtildiği şekilde sürdürülecek.

Bu çerçevede, Kovid-19'un Güney Afrika ve Brezilya varyantı tespit edilenlerin temaslılarının en az 10 günlük karantina süreleri, PCR testinin negatif çıkmasının ardından sona erdirilecek.

Güney Afrika ve Brezilya varyantı vakalarının izolasyonu da en az 10'uncu güne kadar devam ettirilecek. PCR testi ile negatiflik görüldükten sonra izolasyon sonlandırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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