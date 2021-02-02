Kovid-19'un İngiltere mutasyonu aşılara karşı dirençli hale gelmiş olabilir
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Kovid-19'un İngiltere mutasyonu aşılara karşı dirençli hale gelmiş olabilir

02.02.2021 18:01 | Son Güncelleme: 02.02.2021 18:04
Kovid-19'un İngiltere mutasyonu aşılara karşı dirençli hale gelmiş olabilir

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk olarak İngiltere'de görülen daha hızlı yayılan ve daha öldürücü olan tipinin "endişe verici" bir şekilde mutasyona uğradığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk olarak İngiltere'de görülen daha hızlı yayılan ve daha öldürücü olan tipinin "endişe verici" bir şekilde mutasyona uğradığı bildirildi.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasında, İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un daha hızlı yayılan tipinin bağışıklık sistemini daha iyi aşabilen bir mutasyonunun tespit edildiği duyuruldu.

"E484K" adlı mutasyon, dünyada endişeye yol açan Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarında görülen değişimin aynısını içeriyor.

Dolaysıyla yüzde 70 daha hızlı yayılan ve 60 yaş üzeri kişilerde yüzde 30-40 daha öldürücü olan tipin, aşılara karşı daha dirençli hale geldiğinden endişe ediliyor.

Leicester Üniversitesinden Dr. Julian Tang, BBC'ye yaptığı açıklamada, mutasyonu "beklenmedik olmasa da endişe verici bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Virüsün daha fazla mutasyona uğramasını önlemek için halkın karantina kurallarına uymasının ve vakaları azaltmasının önemine dikkati çeken Tang, "Aksi takdirde virüs, yayılmaya devam etmekle kalmaz aynı zamanda gelişebilir." dedi.

Bilim insanlarının E484K'yla ilgili araştırmaları, mutasyonun virüsün antikorlara karşı daha korunaklı hale gelmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor.

ABD merkezli ilaç üreticisi Moderna, geliştirdikleri Kovid-19 aşısının bu mutasyona karşı halen etkili olduğunu açıklasa da, vücudun bağışıklık tepkisinin o kadar güçlü veya uzun süreli olmayabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, en kötü senaryoda aşıların birkaç hafta veya aylar içinde mutasyona karşı çok daha etkili olabilecek şekilde yeniden tasarlanabileceğini belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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