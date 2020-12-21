Kovid-19'un etkisiyle üniversitelerle ilgili 50 bin 230 haber yapıldı
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Kovid-19'un etkisiyle üniversitelerle ilgili 50 bin 230 haber yapıldı

21.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:13
Kovid-19'un etkisiyle üniversitelerle ilgili 50 bin 230 haber yapıldı

Medya Takip Kurumu Ajans Press, üniversiteler ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi.

–Medya Takip Kurumu Ajans Press, üniversiteler ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Buna göre, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile mücadele kapsamında online eğitim modeline geçen üniversitelerle ilgili medyaya 50 bin 230 haber yansıdı.

Medya takip kurumu Ajans Press, üniversiteler ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Dijital basın arşivinden derlenen bilgilere göre bu yıl üniversiteler ile alakalı basına 118 bin 35 haber yansıdığı tespit edildi. Tüm her şeyi etkisi altına alan Kovid-19 ile üniversitelerde online eğitim modeline geçerken bunun medyaya yansıması da 50 bin 230 haber oldu.

Ajans Press'in, Yükseöğretim Kurulu (YÖK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, önlisans, lisans ve üzeri öğrenci sayılarına yönelik veriler belli oldu. Böylelikle 2019-2020 yılı istatistiklerine göre toplamda 7 milyon 940 bin 133 öğrencinin yüksek öğrenim gördüğü saptandı.

En fazla öğrenci sayısı ise 4 milyon 538 bin 926 ile lisans da yer alırken, ön lisans da 3 milyon 2 bin 964, yüksek lisans da 297 bin 1, doktora da 101 bin 242 öğrenci olduğu saptandı. Türkiye'de eğitim veren üniversite sayıları ise 129'u devlet, 74'ü vakıf ve 4'ü vakıf MYÖ olmak üze toplam 207 adet olarak kaydedildi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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