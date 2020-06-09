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Kovid-19'un en yoğun görüldüğü Madrid, Şampiyonlar Ligi finalini düzenlemek istiyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının Avrupa'da en fazla görüldüğü kentlerden biri olan İspanya'nın başkenti Madrid, İstanbul'da düzenlenmesi planlanan 2020 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmak istiyor.

Kovid-19'un en yoğun görüldüğü Madrid, Şampiyonlar Ligi finalini düzenlemek istiyor
09.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:25

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının Avrupa'da en fazla görüldüğü kentlerden biri olan İspanya'nın başkenti Madrid, İstanbul'da düzenlenmesi planlanan 2020 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmak istiyor.

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, "13" adlı bir İspanyol televizyonundaki spor programına yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'neki finalin Madrid'de oynanabilmesi için tam ve kesin destek veriyorum. Uygun güvenlik şartları sağlanacaktır." dedi.

Almeida, Atletico Madrid'in maçlarını oynadığı ve 2019'daki Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapan Wanda Metropolitano Stadı'nın bir kez daha bu finali organize edebileceğini savundu.

Madrid'in Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapması için "girişim yapıldığı yönünde bilgisi olduğunu" söyleyen Almeida, şöyle devam etti:

"Şampiyonlar Ligi finali gibi çok önemli bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmak Madrid kenti için büyük bir haber olur. Atlattığımız bu dramatik günlerden çok kısa bir süre sonra Madrid'in nasıl toparlandığını göstermek açısından önemli olur. Dünyaya, yaşadığımız drama rağmen Madrid'in pes etmeyip, geri döndüğü mesajını veririz."

İspanya'da Kovid-19'un en yaygın görüldüğü kent olan Madrid'de, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre şimdiye kadar 8 bin 691 kişi bu virüsten hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 69 bin 695'e ulaştı.

Avrupa basınında Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınabileceği yönünde iddialar geçtiğimiz haftalarda da çıkmış, Madrid'e benzer bir şekilde Lizbon ve Berlin gibi şehirlerin de finali organize etmek istedikleri iddia edilmişti.

UEFA Yönetim Kurulunun 17 Haziran'da toplanıp, Kovid-19'dan dolayı ertelenen Şampiyonlar Ligi takvimiyle ilgili karar vermesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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