Kovid-19'un Delta varyantı Çin'in virüsle mücadele stratejisini maliyetli hale getiriyor
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Kovid-19'un Delta varyantı Çin'in virüsle mücadele stratejisini maliyetli hale getiriyor

Kovid-19'un Delta varyantı Çin'in virüsle mücadele stratejisini maliyetli hale getiriyor
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının yayılması, Çin'in vakaların tespit edildiği şehirleri karantinaya almaya ve tüm vatandaşlara toplu test yapmaya dayalı salgınla mücadele stratejisini, uygulanması zor ve maliyetli hale getiriyor.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının yayılması, Çin'in vakaların tespit edildiği şehirleri karantinaya almaya ve tüm vatandaşlara toplu test yapmaya dayalı salgınla mücadele stratejisini, uygulanması zor ve maliyetli hale getiriyor.

Çin yönetimi salgının başından bu yana "sıfır tolerans" stratejisini izleyerek salgınla kökten mücadele tarzını benimsiyor. Bu kapsamda geçen yıl, Vuhan'a ulaşım haftalarca kesilmiş, 11 milyonluk kentte tüm vatandaşlara Kovid-19 testleri yapılmıştı.

Daha sonra vaka öbeklerinin ortaya çıktığı başka şehirlerde de aynı strateji izlenmiş, şehirler kısmen veya tamamen karantina altına alınmış ve toplu testler uygulanmıştı.

Strateji virüsün yayılmasını önlemekte başarılı olsa da hayatın olağan akışını sekteye uğratan karantina uygulamaları ekonomik kayıplara yol açıyor.

Yöntemin geçerliliği, Kovid-19'un bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının dünyada giderek yayılmasıyla yeni bir sınamayla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkedeki aşılanmış kişilerde yeni enfeksiyonların ortaya çıkması, Pekin'in alacağı önlemlerin imalat ve arz zincirlerini etkileyeceğini öngörüsü de piyasalarda dalgalanmalara yol açtı.

Çin'de bazı sağlık uzmanları da az sayıda vakayı dahi kapanarak izole etmeyi öngören ve yurt içi, yurt dışı ulaşım kısıtlamalarının uygulanmasını gerektiren stratejinin, değişmesi gerektiğine yönelik görüşleri dile getirmeye başladı.

Salgının 2019 sonunda Vuhan kentinde ortaya çıktığı süreçte kamuoyunun görüşlerine ilgi gösterdiği bir isim haline gelen Şanghay kentinden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Doktor Cang Vınhong, sosyal medya sitesi Sina Weibo'da yayımladığı mesajda, Çin'in stratejisini değiştirmesi gerektiğini belirterek, "Dünya virüsle birlikte yaşamayı öğrenmeli." ifadesini kullandı.

"Sıfır tolerans politikasının sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum"

ABD'deki Yale Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesinden sağlık ekonomisi uzmanı Şi Çın ise Çin'in tüm çabasını, virüsün yayılmasını engellemeye yöneltmek yerine aşılamayı yaygınlaştırmaya ve tedaviyi hızlandırmaya odaklaması gerektiğini vurgulayarak, "Sıfır tolerans politikasının sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Çin'in tüm bölgelerini karantinaya alsanız bile insanlar yine ölebilir ama virüsten değil, işsizlikten ve açlıktan." değerlendirmesinde bulundu.

Ancak Pekin yönetiminden mücadele stratejisinin değişeceğine dair henüz bir işaret gelmedi.

Ulusal Sağlık Komisyonu Hastalık Kontrol Bürosu yetkili Hı Çinghua, 31 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, "Kontroller daha hızlı, daha sıkı, daha kapsamlı ve hazır olmalı." görüşünü paylaşmıştı.

Ülkede 10 Temmuz'da Nancing kentinde Rus uçağını temizleyen personelde çıkan vakalar, büyük bir salgın öbeğinin oluşmasına yol açmıştı. Başkent Pekin ve diğer şehirlerin bulunduğu 10 eyalette vakalar tespit edilmişti.

Yetkiler yayılma nedeniyle Hunan eyaletindeki turizm merkezi Cangciacie kentini karantinaya alırken Nancing ve yakınındaki Yangcou şehirlerine uçuşlar durdurulmuştu. Bu şehirlerden ve 21 diğer kentten Pekin'e tren ve uçak seferleri iptal edilmişti.

Pekin ve ülkenin güneyindeki Guangcou kentinde yerel hükümetler vatandaşlarına şehri terk etmemeleri uyarısında bulunmuştu.

Ülkede şubat ortasından bu yana tespit edilen 1142 vakanın büyük bölümünün Nancing'teki yayılmayla bağlantılı olduğu bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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