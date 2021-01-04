Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü Gürcistan'da da tespit edildi
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Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü Gürcistan'da da tespit edildi

04.01.2021 19:05 | Son Güncelleme: 04.01.2021 19:08
Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü Gürcistan'da da tespit edildi

Gürcistan'da bir hastada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez İngiltere'de görülen mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türüne rastlandığı bildirildi.

Gürcistan'da bir hastada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez İngiltere'de görülen mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türüne rastlandığı bildirildi.

Gürcistan Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün 50 yaşın üstünde bir erkekte tespit edildiği belirtildi.

Hastanın birkaç gün önce yurt dışından Gürcistan'a giriş yaptığı kaydedilen açıklamada, aralık ayı sonunda 3 "şüpheli" hastadan numune alınarak laboratuvara gönderildiği ancak bunlardan sadece birinde mutasyona uğramış Kovid-19 vakasının görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada hastanın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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