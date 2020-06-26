Kovid-19'un, ABD'de 25 milyon insana bulaşmış olabileceği iddia edildi
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Kovid-19'un, ABD'de 25 milyon insana bulaşmış olabileceği iddia edildi

NEW ABD'de Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), bilinenden 10 kat daha fazla ABD'liye bulaşmış olabileceğini iddia etti.

Kovid-19'un, ABD'de 25 milyon insana bulaşmış olabileceği iddia edildi
26.06.2020 03:11 | Son Güncelleme: 26.06.2020 03:14

NEW ABD'de Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), bilinenden 10 kat daha fazla ABD'liye bulaşmış olabileceğini iddia etti.

CDC Direktörü Robert Redfield, gazetecilere yaptığı açıklamada, mevcut vaka sayısının 10 katı olan yaklaşık 25 milyon ABD'linin enfekte olabileceğini belirtti.

Redfield, ülkenin dört bir yanından alınan kan numunelerini araştırdıklarında, milyonlarca ABD'linin farkında olmadan veya minimal belirtiler göstererek Kovid-19 taşıyor olabileceğini, dolayısıyla resmi vakaları 10'la çarpmak gerektiğini öne sürdü.

Redfield, "Bu virüs çok asemptomatik enfeksiyona neden oluyor, muhtemelen salgının yaklaşık yüzde 10'unu tanımlayabildik." dedi.

Virüsün belirtisi olmayan enfeksiyonlara neden olduğunu ve salgının yüzde 10'unu tanımlayabildiklerini belirten Redfield, "Hem koronavirüs testleri hem de kan bağışı veya laboratuvar testleri gibi diğer nedenlerle toplanan kan örneklerinin serolojik sonuçları, ABD'lilerin yüzde 5 ila 8'inin virüse yakalandığını ortaya koydu." diye konuştu.

"Sahip olduğumuz en güçlü araç, güçlü silah, sosyal mesafedir"

Potansiyel enfekte sayısının onaylanmış vakalardan çok daha yüksek olması gerektiğini savunan Redfield, yüz milyonlarca ABD'inin risk altında olduğunu söyledi.

Redfield, "Bu salgın bitmedi. Sahip olduğumuz en güçlü araç, güçlü silah, sosyal mesafedir. Savunmasız kişileri korumak, yaşlıları korumak için sosyal etki azaltma stratejilerini uygulama sorumluluğumuz var. Şu anda ikinci bir dalgadan bahsetmiyoruz, hala ilk dalgadayız ve ilk dalga farklı şekiller alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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