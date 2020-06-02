Kovid-19'u yenen Trabzonspor'un eski yöneticisi Kenan Sönmez, immün plazma bağışçısı oldu
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Kovid-19'u yenen Trabzonspor'un eski yöneticisi Kenan Sönmez, immün plazma bağışçısı oldu

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Kenan Sönmez, immün plazma bağışında bulundu.

Kovid-19'u yenen Trabzonspor'un eski yöneticisi Kenan Sönmez, immün plazma bağışçısı oldu
02.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:18

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Kenan Sönmez, immün plazma bağışında bulundu.

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden olan ve 22 Nisan'da yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine koronavirüs tedavisi görüp iyileşen Kenan Sönmez, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bulunan Türk Kızılayı Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi'ne immün plazma bağışladı.

Sönmez, yaptığı açıklamada, herkesin sağlık için fedakarlıkta bulunması gerektiğini belirterek, "Başka bir hastanın tedavisine ilaç olmak, mutlulukların en güzeli." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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