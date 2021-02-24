Kovid-19'u yenen Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç taburcu edildi

Bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, sağlığına kavuştu.

Oruç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Allah'a şükürler olsun, hastanedeki tedavi sürecim bitti, taburcu oldum. Tedavimde her türlü özveriyi gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza, dualarını esirgemeyen, maddi manevi yanımızda olan, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan dostlarımıza çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız." ifadelerine yer verdi.

8 Şubat'ta yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkması sonucu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Oruç, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü