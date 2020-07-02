Kovid-19'u yenen sağlık çalışanları immün plazma bağışlarıyla da şifa oluyor
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Kovid-19'u yenen sağlık çalışanları immün plazma bağışlarıyla da şifa oluyor

İzmir'de sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan hastalara hem uyguladıkları tedavi yöntemleri hem de yaptıkları immün plazma bağışıyla şifa oluyor.

Kovid-19'u yenen sağlık çalışanları immün plazma bağışlarıyla da şifa oluyor
02.07.2020 11:45 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:22

İzmir'de sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan hastalara hem uyguladıkları tedavi yöntemleri hem de yaptıkları immün plazma bağışıyla şifa oluyor.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana hastanelerdeki mesailerine devam eden sağlık çalışanları, bu süreçte verdikleri mücadeleyle gönüllerde taht kurmayı başardı. Salgın boyunca birçok sağlık kuruluşunun pandemi hastanesine dönüştürüldüğü İzmir'de de on binlerce sağlık çalışanı, hastalarını iyileştirmek için günlerce mücadele verdi.

"İyilik kanımızda var"

Bu sırada birçok sağlık çalışanı, koronavirüse yakalandı, tedavilerinin ardından görevlerine koştu. Sağlık çalışanları, hastalarına uyguladıkları tedavilerin yanı sıra İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezinin "İyilik kanımızda var" sloganıyla başlattığı immün plazma bağış kampanyasına destek verdi.

Kent genelinde Kovid-19 teşhisi konulan, gördükleri tedavinin ardından sağlığına kavuşan 84 sağlık çalışanından immün plazma bağışı yapması uygun bulunan 30 kişi toplam 90 ünite immün plazma bağışı yaptı.

"Sağlık çalışanları olarak tüm çabamız hastalarımızın sağlığına kavuşması"

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Halis Bağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görev yaptığı hastanenin, mart ayından itibaren pandemi hastanesine dönüştürüldüğünü, o günden bu yana tüm mesaisini Kovid-19 ile savaşarak geçirdiğini söyledi.

Kovid-19'un, zamanında tedavi edilmezse riskli bir hastalık olduğunu belirten Bağ, "Birçok hastamızı uyguladığımız tedavilerle sağlığına kavuşturduk. Kovid-19 tedavisi görmemizin ardından, immün plazma bağışında bulunarak onlara bu yöntemle de destek vermeye başladık. İkinci bağışımı yapıyorum." dedi.

"Hayat kurtarmak bizim asli görevimiz"

İzmir Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığında Toplum Sağlığı Birimi Sorumlusu olarak görev yapan Dr. Zühtü Benli de bu süreçte filyasyon ekiplerinde aktif görev yaptığını anlattı.

Kontrol amaçlı test sırasında Kovid-19 tespit edilmesinin ardından evinde ilaçla tedavi olduğunu aktaran Benli, "İmmün plazma tedavisinin önemli olduğunu gördüm. Hayat kurtarmak, bizim asli görevimiz. Ben de bir ya da birkaç kişiye yardımcı olacağımı düşünüyorum. İsimlerini bilmesem de hastalarımıza şifa olacağımı biliyorum. Bu hastalığı atlatan herkesin immün plazma bağışçısı olması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Karabağlar ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Kenan Ayık ise bu süreçte birçok Kovid-19 hastasını tedavi ettiğini, yapılan tahlillerde hastalığın kendisinde de çıktığını öğrendiğinde şaşırmadığını dile getirdi.

Kovid-19'un hiçbir belirtisini göstermediğini belirten Ayık, "Hastalara tıbbi bilgimin yanında plazmamla da destek verebilmek için bağışçı olmaya karar verdim. Unutulmaması lazım ki hastanelerin yoğun bakımlarında birileri bizim yapacağımız bu bağışı umutla bekliyor. Kendimi onların yerine koydum. Hastaların immün plazma tedavisiyle sağlığına kavuştuklarını öğrenince çok mutlu oluyorum. Hiç korkulacak bir şey yok, herkes bu bağışta bulunmalı." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay İzmir Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Burak Yurdakul da İzmir'de Kovid-19'a yakalanıp tedavi gören sağlık çalışanlarının büyük bir hassasiyetle immün plazma bağışında bulunduğunu belirterek, "Ben bu süreçte bağışta bulunmak için hastaneden bize gelip bağış yaptıktan sonra görev yerine dönen sağlık çalışanlarını gördüm. Gerçekten bu süreçte onların hakkı ödenmez. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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