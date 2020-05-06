Kovid-19'u yenen hastadan sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu

Umre için gittiği Suudi Arabistan'dan dönüşü yerleştirildiği Konya'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan vatandaş, karantina günlerinden iyileşme sürecine kadar kendisine gösterilen ilgiyi mektubunda anlattı.

Umre için gittiği Suudi Arabistan'dan dönüşü yerleştirildiği Konya'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan vatandaş, karantina günlerinden iyileşme sürecine kadar kendisine gösterilen ilgiyi mektubunda anlattı.

Kütahya'dan 25 Şubat'ta umreye giden 66 yaşındaki emekli memur Orhan Baltaş, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle umre ziyaretini erken sonlandırmak zorunda kaldı.

Türkiye'ye dönen Baltaş, Kovid-19 önlemleri kapsamında Konya'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Tahir Büyükkörükçü Yurdu'na yerleştirildi.

Yurtta yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Baltaş, Konya Numune Hastanesindeki doktorlar ve diğer sağlık çalışanlarının çabasıyla sağlığına kavuştu.

Memleketine dönen Baltaş, bu süreçte kendisiyle ilgilenen yetkililere, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına gönderdiği mektupla teşekkür etti.

Baltaş, evindeki karantinası devam ederken kaleme aldığı mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Ben Kütahya ilçesi Simav'dan 25 Şubat'ta umreye gittim. Koronavirüs nedeniyle Suudi Arabistan hükümeti bizi 10 gün önceden sınır dışı etti. Türkiye'ye geldiğimizde Konya'daki Tahir Büyükkörükçü Yurdu'na yerleştirildik. Yurdun konforu beş yıldızlı otel gibiydi. Bize çok iyi baktılar. Diş fırçasından tutun, her malzemenin en lüksünden verdiler. Bu ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyduğumu bir kez daha buradan haykırıyorum. Bu vatan için her zaman canımı feda ederim. Yurtta 14 gün geçirdikten sonra 29 Mart'ta testlerimiz yapıldı. Testi negatif olanlar tahliye oldu. Ben testi pozitif çıkanlardanım. Beni Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüler. Tedavimin ardından test sonucum negatife dönünce çok mutlu oldum. Benimle ilgilenen hasta bakıcısından doktoruna kadar hepsinden Allah razı olsun. Burada umre serüvenimi bitirirken, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunarım. Allah ona uzun ömür versin."

Kaynak: AA