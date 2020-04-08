Kovid-19'u yenen hasta alkışlarla taburcu edildi Van'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Van'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Kovid-19 testi "pozitif" çıkan 45 yaşındaki bir hastanın Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odaş Tıp Fakültesindeki tedavisi tamamlandı.

Salgını yenen hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Hastane Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, AA muhabirine, hastayı 14 gün süren tedavisinin ardından taburcu ettiklerini söyledi.

Görev yaptığı hastanede şu ana kadar 6 hastanın koronavirüsü yenerek iyileştiğini anlatan İliklerden, iyileşen hastaları büyük sevinçle taburcu ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA