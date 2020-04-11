Kovid-19'u yenen doktordan "sigara içmeyin" uyarısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kovid-19'u yenen doktordan "sigara içmeyin" uyarısı - Haberler
Erzurum, Güncel

Kovid-19'u yenen doktordan "sigara içmeyin" uyarısı

Erzurum'da, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Dr. Mustafa Çağrı Öz, virüsle mücadele için vatandaşlara, "Evde kalalım, ellerimizi sabunlu suyla sürekli yıkayalım ve kesinlikle sigara içmeyelim." çağrısında bulundu.

11.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:24
Kovid-19'u yenen doktordan

Erzurum'da, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Dr. Mustafa Çağrı Öz, virüsle mücadele için vatandaşlara, "Evde kalalım, ellerimizi sabunlu suyla sürekli yıkayalım ve kesinlikle sigara içmeyelim." çağrısında bulundu.

Kentteki Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinde başhekim yardımcısı olarak görev yapan 29 yaşındaki Öz, bir süre önce yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastanede 2 hafta süren tedavisi sonrası taburcu edilen Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaneye gelen vakaların önce triyajlarını aldıklarını ve pozitif çıkan hastaları ekiplerce Bilim Kurulunun hazırladığı rehber doğrultusunda referans hastane olan Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiklerini söyledi.

Öz, virüsün kendisine, takip ettiği bir hastadan bulaştığını belirterek, "Test sonucum pozitif çıkınca yaklaşık iki hafta tedavi gördüm. Çok şükür herhangi bir sıkıntı olmadan bu süreci atlattım." dedi.

"Çalışan arkadaşların bizi evimizde hissettirmesi mutlu eden durumdu"

Mustafa Çağrı Öz, tedavi sürecinde yaşadıklarına ilişkin, şunları kaydetti:

"Tedavi sürecindeki iki haftada bir odasınız. Genellikle biz tedavi eden tarafta olduğumuz için pek böyle durumları tecrübe etme durumumuz olmuyor ama orada, tedavi alan hasta tarafında olduğumuz için, zaman biraz ne olacağını kestirmekle geçti. Orada çalışan arkadaşların gerçekten bizi evimizde hissettirmesi, iyi davranması bizi mutlu eden durumdu. Onun dışında Kovid-19'la mücadele çalışmalarını takip edip nasıl tedavi yaklaşımları var onlarla ilgili biraz bilgi sahibi oldum. Yani süreç benim açımdan verimli geçti, biraz da dinlendik. İnşallah bu enerjimizi de görevimize başlar başlamaz devam ettireceğiz."

Sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını aktaran Öz, "Hekim, hemşire ve diğer çalışan arkadaşlarımız sırf hastalığı eve götürmemek için misafirhanelerde kalıyor, çocuklarına, eşine, dostuna sarılamıyor ama biz insanlardan çok basit bir şey istiyoruz. Evde kalın." diye konuştu.

"Evde sevdiklerimizle kalmak hastane odasında kalmaktan katbekat daha iyidir"

Öz, evde kalmanın önemine vurgu yaparak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu an hiç olmadığımız kadar birbirimizle kenetlenmiş durumdayız. Meşhur bir laf vardır: "Bir zincir, en zayıf halkası kadar güçlüdür, diye. Şu an görünüşte bizim en zayıf halkamız kesinlikle bizim sağlık sistemimiz değil. Nitelikli iş gücümüz var, tıbbi cihaz ve ilaç konusunda gerçekten dünyanın önde gelen ülkelerinden biriyiz.

Vatandaşlarımızın evde kalma konusunda biraz direnmesi gerekiyor. Evde kalınca hem virüsün yayılması engellenecek hem de bizim iş gücümüz azalacak. Biz de durumu nispeten daha kötü olan hastalara daha çok vakit ayırabileceğiz. Bu nedenle evde kalmalarını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Evde sevdiklerimizle kalmak hastane odasından kalmaktan katbekat daha iyidir. Bu durumu birlikte başaracağız, başka bir yolu yok."

Öz, dışarıda olmanın ayrı bir güzelliği ve huzuru olduğuna değinerek, "Yaklaşık iki hafta hasta odasında tek başıma kaldım. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta işimin başında olacağım, halkımıza hizmet vermeye devam edeceğim. Hastaneden çıktım, mutluyum, özgürlük güzel bir duygu ama daha da özgür olabilmemiz için bir müddet daha sabredip evimizde kalmamız gerekiyor. Evde kalalım, ellerimizi sabunlu suyla sürekli yıkayalım ve kesinlikle sigara içmeyelim." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz Haberler
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı Haberler
Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
2 genç, sokağa çıkma yasağına bir saat kala motosiklet kazasında hayatını kaybetti
2 genç, sokağa çıkma yasağına bir saat kala motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı
Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Günlük burç yorumları 11 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - 2020 Burç yorumları
Günlük burç yorumları 11 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - 2020 Burç yorumları
Vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasında Vefa Sosyal Destek Grubu devrede olacak
Vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasında Vefa Sosyal Destek Grubu devrede olacak
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor
Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü
Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki korona haritası arasındaki fark dikkat çekti
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki korona haritası arasındaki fark dikkat çekti
Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin süresini uzattı
Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin süresini uzattı
46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu
46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu
Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı
Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı
Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi
Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Tarkan Acun Ilıcalı Levent Dörter
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Sergen Yalçın Radamel Falcao Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Nisan Futbolcu Zonguldak Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Kovid-19'u yenen doktordan "sigara içmeyin" uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 11:48:01. #1.15#
title